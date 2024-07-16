Изменились правила использования единовременных пенсионных выплат на жилье

Изменения касаются сроков действия депозитов в «Отбасы Банк» и их уступки близким родственникам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 июля Министерство промышленности и строительства РК внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает Kazpravda.kz

Так, согласно внесенным изменениям, увеличен срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО «Отбасы Банк», с 3 до 6 лет.

«Кроме этого, предусмотрена уступка депозита супругам и (или) близким родственникам. При этом, не допускается дальнейшая переуступка третьим лицам», – пояснил разработчик.

Приказ вступит в силу по истечению 10 календарных дней, после официальной публикации.

По информации ЕНПФ, известные экономисты обеспокоены тем, что объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат.