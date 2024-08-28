Вкусно есть не запретишь!

В области Жетысу младшим школьникам добавили денег на питание. Если в прошлом году на один школьный обед ученика начальных классов или школьника постарше, но из уязвимой семьи регион закладывал по 500 тенге, то нынче сумма стала на 100 тенге больше.
По словам руководителя областного управления образования Марата Сулейменова, на обеспечение бесплатным горячим питанием в школах учащихся начальных классов и детей из малообеспеченных и многодетных семей в этом году выделено из бюджета 6,9 млрд тенге.
Кстати, родители учеников подмечают, что хотя раньше цена обеда ученика в Жетысу была одной из самых низких в Казахстане (для сравнения: обед школьника в Астане и Алматы стоит 750–850 тенге), но кормили весь прошлый учебный год хорошо.
Жительница областного центра Виктория Ли рассказывает про свою внучку, ученицу начальных классов, которая ходит в школу № 9 Талдыкоргана. На обед, отмечает она, весь прошлый год давали не только горячее блюдо, рыбное или мясное, но и витаминный овощной салат, яблоки.
В области Жетысу – 316 школ, в 277 из них организовано горячее питание в столовых, 16 учебных заведений кормят детей в буфетах. В областном управлении образования говорят, что в 48 школах блоки питания будут модернизированы.