Вкусно есть не запретишь!

В области Жетысу младшим школьникам добавили денег на питание. Если в прошлом году на один школьный обед ученика начальных классов или школьника постарше, но из уязвимой семьи регион закладывал по 500 тенге, то нынче сумма стала на 100 тенге больше.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам руководителя областного управления образования Марата Сулейменова, на обеспечение бесплатным горячим питанием в школах учащихся начальных классов и детей из малообес­печенных и многодетных семей в этом году выделено из бюджета 6,9 млрд тенге.

Кстати, родители учеников подмечают, что хотя раньше цена обеда ученика в Жетысу была одной из самых низких в Казахстане (для сравнения: обед школьника в Астане и Алматы стоит 750–850 тенге), но кормили весь прошлый учебный год хорошо.

Жительница областного центра Виктория Ли рассказывает про свою внучку, ученицу начальных классов, которая ходит в школу № 9 Талдыкоргана. На обед, отмечает она, весь прошлый год давали не только горячее блюдо, рыбное или мясное, но и витаминный овощной салат, яблоки.

В области Жетысу – 316 школ, в 277 из них организовано горячее питание в столовых, 16 учебных заведений кормят детей в буфетах. В областном управлении образования говорят, что в 48 школах блоки питания будут модернизированы.