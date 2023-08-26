Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника

Происшествия
100

Кредит на 1,5 млн тенге оформил на работника владелец магазина в Туркестане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: kazpravda.kz

В управление полиции Туркестана обратился местный житель. По его словам, неизвестный оформил на него кредит путем мошенничества. Причиненный ущерб составил около 1,5 млн тенге.

Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Стражи порядка провели необходимые мероприятия по установлению мошенников. В результате, они задержали подозреваемого в течение суток и доставили в управление полиции. Им оказался владелец магазина, в котором работал потерпевший.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый, под предлогом проверки сметы доходов и расходов, попросил у работника мобильный телефон и через банковское приложение оформил онлайн-кредит. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
 

#деньги #Туркестан #кредит #мошенник

Популярное

Все
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Акима Павлодара освободят от должности
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Водительские права по новым правилам
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
В США готовят убежища и больницы к приходу урагана "Хилари"
«Ордабасы» упрочил лидерство
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
Несколько участков дорог временно закроют в Астане
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
Всемирный день гуманитарной помощи отмечают 19 августа
Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в Британии
Оазис на дне Арала
Тело четвертого горняка обнаружили в шахте "Казахстанская"
Ярмарка детских товаров открылась в Астане
Всемирная метеорологическая организация считает экстремальную жару новой нормой
Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
Смаилов провел совещание по ситуации на шахте «Казахстанская»
Соцсеть X Илона Маска больше не будет блокировать других пользователей
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов

Читайте также

Угонщик "припарковался" на спецтехнике в памятник в Костана…
В изнасиловании 6-летней падчерицы подозревают жителя Шымке…
Пенсионера связали скотчем, избили и ограбили в Шемонаихе
Почти 3 часа тушили крупный пожар на складе в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]