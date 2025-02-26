Владельцев магазинов, продававших насвай и снюс, оштрафовали в Астане

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Акимат столичного района Нура совместно с управлением полиции провели рейд по выявлению незаконной торговли запрещенными некурящими табачными изделиями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

В ходе рейда были проверены торговые места, расположенные в жилых комплексах района, выявлены факты продажи насвая и снюса в двух магазинах.

«В результате проверки изъято 17 коробок насвая и 4 коробки снюса, общая стоимость которых составляет 8 400 тенге. В отношении владельцев магазинов составлен административный протокол и наложен штраф в размере 98 300 тенге (25 МРП) в соответствии со статьей 196 КоАП РК», - сообщил участковый инспектор полиции Руслан Алданов.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе и направлены на прекращение незаконной торговли запрещенными табачными изделиями. Следует учитывать, что продажа насвая и снюса запрещена законом и за это предусмотрена административная ответственность.

#Астана #штраф #закон и порядок

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