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Политика , Общество
Власть сильна народом
Дархан Кыдырали

Три года назад, 12 июня 2019 года, Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально приступил к исполнению своих обязанностей на посту Президента Республики Казахстан. В этот сложный для нашей страны период новейшей истории была дана взвешенная оценка сделанному за 30 лет независимого развития государства, а последовавшие масштабные реформы и всенародный референдум открыли новую эпоху.

В своем торжественном выступлении на церемонии инаугурации Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «…Мы четко видим актуальные вопросы общества, знаем пути их решения. Что в первую очередь волнует народ? Первое, граждане желают установления справедливости во всем. …Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина».

Президент сдержал свое слово. Осуществляемые им реформы стали ответом на острые вопросы, которые накопились в обществе. На этом пути Глава государства проявил твердость и настойчивость, взяв на себя всю полноту ответственности за принятые судьбоносные решения. Именно поэтому народ поддержал его в момент выбора общего будущего и проголосовал за построение справедливого Казахстана – то есть правового государства, опирающегося на верховенство закона и сильное гражданское общество, в процессе системной демократизации.

Референдум, олицетворявший собой реформы, консолидировал нацию вокруг нашей главной ценности – Независимости Казахстана и придал второе дыхание эволюционным изменениям в стране, повысив доверие народа к ее руководству. Казахстанцы превратились из наблюдателей в движущую силу происходящих перемен, таким образом разделив общую ответственность за будущее республики. Это стало важным шагом, если учесть, что сильное государство начинается с единства целей народа и власти.

Референдум был проведен с соблюдением всех демократических требований и международных стандартов, без помпезности и привычного в прошлом «адмресурса». Народ активно шел на участки для голосования, и всеобщее приподнятое настроение было видно невооруженным глазом. Авторитетные международные наблюдатели дали референдуму свою справедливую оценку, а их итоговые документы были тщательно проработаны.

Так народ осуществил свое право на выбор. Граждане страны внесли значимый вклад в пробуждение общества и установление взвешенного политичес­кого плюрализма, проявив активность и принципиальность. Чувствуется, что в нашей стране началось формирование новой политической культуры.

Строго говоря, любая электоральная кампания выполняет функцию барометра, выявляющего отношение народа к власти, замеряющего уровень ее поддержки населением. С этой точки зрения мы должны уважительно относиться и к тем согражданам, которые дали отрицательный ответ, придя на участки для голосования. Сделанный ими выбор тоже должен рассматриваться как своего рода политический урок. Ведь избирательная урна – это своеобразный «коллективный арбитр» для кипящего многообразия мнений, что является предпосылкой для формирования настоящего гражданского общества.

Не зря говорят, что «выборы – это такое соревнование, где победного финиша достигает только мнение тех, кто проголосовал». Избирательная урна – основа политического мандата. Поэтому и зрелое общество должно с уважением относиться как к решению победившего на выборах большинства, так и к индивидуальной позиции каждого избирателя.

Автор сингапурского чуда Ли Куан Ю в свое время говорил: «В сильных странах элита показывает другим пример, соблюдая законы, а в слабых и нежизнеспособных обществах элита нарушает закон». Видимо, учитывая именно это, Президент Токаев начал политическую реформу с самого себя. Так, он наложил запрет на присутствие близких родственников Главы государства во власти, отказался от председательства в доминирующей партии, ограничил влияние президентских полномочий и таким образом первым показал пример осуществления позитивных изменений.

Президент наглядно продемонстрировал значение старой казахской пословицы «Тура биде туған жоқ» – «У честного бия нет родственников». Доверие народа существенно усилилось также благодаря таким мерам, как бескомпромиссная борьба с коррупцией, создание специальной комиссии по возврату средств, незаконно выведенных за рубеж, возбуждение уголовных дел в отношении олигархов.

В странах, общий путь развития которых схож с казахстанским, референдумы обычно проводятся с целью усилить полномочия власти. Потому что сильная власть на самом деле необходима для проведения экономических реформ. Однако в итоге такая система приводит к тому, что бенефициарами реформ оказывается не народ, а лишь узкая элитарная прослойка. Поэтому прошедший в Казахстане референдум, поставивший целью, наоборот, ограничить полномочия власти и усилить гражданское общество, стал важным шагом в развитии демократических процессов в масштабах всего региона.

Результаты всенародного референдума в Казахстане уже вступили в силу. Буквально на днях на основе новой Конституции альтернативным путем были избраны акимы. Мы уверены в их понимании того принципиально важного факта, что теперь каждый гражданин, избранный во власть, получает свой мандат лишь на время, и его переизбрание на новый срок будет зависеть от реального вклада в развитие страны.

Глава государства дал понять: референдум – лишь начало реформ. Верим, что не будем разочарованы.

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