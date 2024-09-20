Самокаты не на самотек

Несмотря на достаточное количество принимаемых законов, вопрос их качественной и своевременной реализации остается открытым. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения законов.

Такой вывод глава Сената сделал по итогам рассмотрения и одобрения в двух чтениях поправок по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности и сопутствующие поправки в КоАП. Согласно нормам закона предусматривается наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуа­тации электросамокатов. При этом водители элект­рических самокатов двигаются по тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более 6 км в час, не создавая опасности для движения пешеходов. Однако, как известно, максимальная скорость, которую может развить самокат, составляет 30–40 км в час. В этой связи сенаторы обеспокоены вопросом, существует ли сегодня механизм определения скорости передвижения самокатов, движущихся по тротуару, и как осуществляется контроль?

В свою очередь замминистра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что, когда эти поправки были рассмотрены, владельцы шеринговых компаний давали обязательства, что сами будут регламентировать скорость на тротуарах.

– На сегодняшний день мы ставим перед разработчиками автоматизированных систем задачу по созданию приборов для фиксации скорости движения на тротуарах. Пока, скажу честно, у нас таких средств фиксации нет. Поэтому это ответственность шеринговых компаний полностью, – констатировал замглавы МВД.

Однако такой ответ сенаторов не удовлетворил. Маулен Ашимбаев призвал МВД усилить контроль за исполнением соответствующих законов, не полагаясь лишь на сторонние шеринговые компании.

– Если смотреть динамику, то мы принимаем достаточно много законов. Ключевой вопрос: как мы реализуем данные законы? Насколько те нормы, которые мы закладываем, далее реализуются в повседневной жизни? Если анализировать в контексте законов по самокатам, и общественность, и СМИ неоднократно говорят о том, что закон работает не полностью. Связанные с самокатами проблемы сохраняются. И в этих условиях ссылаться на то, что шеринговые компании неактивно выполняют свою часть обязательств, недостаточно. Нужно с ними работать, у МВД же есть на то полномочия, и с акиматами этот вопрос необходимо обсуждать, приглашать их. Зачем мы принимаем законы, если они дальше не реализуются? Важно обеспечить реализацию законов, в том числе речь идет о регулировании движения самокатов на наших улицах. Ждем более решительных действий в этом вопросе, – обратился спикер Сената к заместителю министра внутренних дел Игорю Лепехе.

В целом законом закрепляется норма об обязательной регистрации мопедов и обязательное наличие категории «А1» либо «А» и «В» для его управления.

– Вводится обязательная государственная регистрация мопедов. По действующей норме регистрации подлежат мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час. Согласно же рассматриваемому закону, регистрации будут подлежать все мопеды. Право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории «А1», а наличие категории «А» и «В» будет также подтверждать право на управление мопедом, – пояс­нил депутат Евгений Больгерт.

Кроме того, водителям, которые были привлечены к ответственности за управление транс­портным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, запретят сдавать на права в течение семи лет, аналогичный запрет сроком на восемь лет будет действовать для тех, кто уклонился от прохождения освидетельствования.

Кроме того, вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмот­ра вместо действующего уведомительного порядка. Нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня первого официального опубликования закона.

Также вводится понятие «средняя скорость движения транспорт­ного средства» и предусматривается порядок ее расчета. Она будет определяться делением протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспорт­ным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено. По результатам определения этой скорости специальными техническими средствами и приборами в автоматическом режиме будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения.

– Таким образом, фиксация и вычисление средней скорости движения транспортного средства будет выступать дополнительным средством осуществления контроля за соблюдением водителями установленной скорости движения транспортного средства, – сказал сенатор Больгерт.

Эта норма, по его словам, позволит снизить скорость транспорт­ных средств и тем самым приведет к уменьшению числа ДТП. По итогам 2023 года превышение скорости стало причиной 4 512 аварий, или 28% от их общего количества, на такие аварии приходится 41% погибших и 29% раненых. А смерт­ность в таких ДТП на загородных трассах составляет 60%.

Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусмат­ривают дифференцированную адмответственность для лиц, превышающих разрешенную скорость движения на 40–60 км⁄ч и от 60 и выше км⁄ч от разрешенной. Также за нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и звуковыми сигналами будет предупреждение, если нарушение совершено впервые, при повторном будет налагаться штраф. В то же время увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации техосмотра, в том числе за его формальное проведение. Для субъектов малого предпринимательства штраф увеличивается с 10 до 50 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – с 20 до 70 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – с 30 до 100 МРП вплоть до лишения разрешения на деятельность.

Комментируя одобренные законы, Маулен Ашимбаев подчерк­нул, что дорожно-транс­портные происшествия, которые происходят сегодня в разных регионах страны, вызывают большое беспокойство у общественности. На этой проблеме не раз акцентировал свое внимание и Глава государства.

– В Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Рассмот­ренные сегодня законы предусматривают совершенствование законодательства в области организации дорожного движения. Предусмот­рены также нормы, направленные на дальнейшую цифровизацию дорожной безопасности. Надеемся, что одобренные законы будут способствовать повышению безопасности на дорогах, – сказал спикер Сената.

В тот же день сенаторы рассмот­рели вопрос о даче согласия на назначение Президентом председателя Высшего Судебного Совета РК.

Как напомнил Маулен Ашимбаев, в соответствии с Конституцией согласие на назначение председателя Высшего Судебного Совета РК относится к исключительному ведению Сената Парламента РК.

Представление Президента о даче согласия на назначение Дмитрия Малахова на должность председателя Высшего Судебного Совета РК зачитал помощник Президента страны по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.

Как сообщил председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, кандидатура, предложенная Главой государства, была рассмотрена и обсуждена на заседании комитета, по результатам которого было принято решение рекомендовать Сенату поддержать предложенную кандидатуру.

Сенаторы решили дать согласие на назначение Главой государства Дмитрия Малахова председателем Высшего Судебного Совета РК.