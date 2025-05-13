Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР опубликовало перечень новых профессий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на 1hut.ru

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В них вошли среди прочего менеджер электронной коммерции по трансграничным операциям, проектировщик полета роя дронов и проектировщик электронных схем.

Министерство также объявило о 42 новых классифицированных типах работ — крупнейшем расширении за последние годы. Это, например, тестирование генеративных систем искусственного интеллекта, а также интеллектуальные складские операции и их обслуживание.

Эксперты считают, что появление новых профессий отражает меняющийся спрос в сфере производства и в быту. Более 70% из них охватывают такие направления, как цифровая экономика, зеленая энергетика и интеллектуальное производство.

Китай начал работу по регистрации новых профессий в 2018 году. За это время ведомство официально признало 93 новые профессии.