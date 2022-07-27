Во избежание ЧП

В Министерстве просвещения озабочены ростом количества жалоб на работу частных детских садов.

По сведениям пресс-службы ведомства, в обращениях граждан содержатся нарекания как на условия в детсадах, так и на работу сотрудников дошкольных организаций. Так, по итогам проверок, последовавших по поступившим жалобам, было возбуждено пять административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей.

«По линии МВД возбуждено 15 административных дел в отношении дошкольных организаций. Одним из резонансных является инцидент в частном детском саду «Сати» города Нур-Султана, где были зафиксированы факты неправомерных действий в отношении детей. Там работники детского сада таскали малышей по полу, ставили их в угол и заставляли прекратить плач», – прокомментировали в МП РК.

А в частном дошкольном учреж­дении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не увидела (!), как три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рож­дения.

В Кызылорде же водитель одного из частных детсадов привез в учреждение семь детей. Помощник воспитателя, заводившая их в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. В итоге малыш, попав под колеса машины, скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Темиртау тем временем вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом. Суд признал женщину виновной по ст. 140 ч. 2 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.

Еще один вопиющий случай произошел в Актобе. Четырехлетний воспитанник частного детского сада «Ботақан» в до­обеденное время упал с лестницы. У ребенка была рваная рана под подбородком, но о случившемся родителям сообщили только вечером. Более того, и со стороны администрации детского сада малышу не была оказана первая медицинская помощь. На требование родителя предоставить разъяснения по данному факту заведующая детским садом ответила в грубой форме: «Забирайте своего ребенка из нашего детского сада, не нравится – не надо было приводить».

В детской поликлинике малышу наложены швы, ввиду серьезности раны назначены антибиотики. Между тем по видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, факт получения ребенком телесного повреждения подтверждается. На видеозаписи ребенок плачет, держится за подбородок и сам идет в туалет и смывает кровь, потом идет в группу, чтобы прилечь. Из видеозаписи также видно, что дети находились на втором этаже детского сада без взрослых. Воспитатель была на другом этаже и пришла в группу только через 20 минут, после того как четырехлетние девочки вызвали ее, переодев пострадавшего в другую футболку. Возбуждено административное дело по ч. 3

ст. 409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП.

«Отметим, что в настоящее время для открытия и функционирования детского сада достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. При этом у государства нет функции контро­ля относительно того, какие условия создаются в детских садах, какова квалификация принимаемых воспитателей, соответствуют ли санитарные и противопожарные условия даже минимальным требованиям. Управления образования не имеют законодательного права посещать и проверять дошкольные организации. В связи с этим инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Это позволит установить требования по качеству условий в детских садах, квалификации работников, соблюдению правил санитарной и противопожарной безопасности, по качеству питания, работе камер видеонаблюдения и другим», – высказывают позицию в Минпросвещения.