Статьи
Во избежание ЧП
Кадиша Ныгмет

В Министерстве просвещения озабочены ростом количества жалоб на работу частных детских садов.

По сведениям пресс-службы ведомства, в обращениях граждан содержатся нарекания как на условия в детсадах, так и на работу сотрудников дошкольных организаций. Так, по итогам проверок, последовавших по поступившим жалобам, было возбуждено пять административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей.

«По линии МВД возбуждено 15 административных дел в отношении дошкольных организаций. Одним из резонансных является инцидент в частном детском саду «Сати» города Нур-Султана, где были зафиксированы факты неправомерных действий в отношении детей. Там работники детского сада таскали малышей по полу, ставили их в угол и заставляли прекратить плач», – прокомментировали в МП РК.

А в частном дошкольном учреж­дении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не увидела (!), как три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рож­дения.

В Кызылорде же водитель одного из частных детсадов привез в учреждение семь детей. Помощник воспитателя, заводившая их в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. В итоге малыш, попав под колеса машины, скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Темиртау тем временем вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом. Суд признал женщину виновной по ст. 140 ч. 2 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.

Еще один вопиющий случай произошел в Актобе. Четырехлетний воспитанник частного детского сада «Ботақан» в до­обеденное время упал с лестницы. У ребенка была рваная рана под подбородком, но о случившемся родителям сообщили только вечером. Более того, и со стороны администрации детского сада малышу не была оказана первая медицинская помощь. На требование родителя предоставить разъяснения по данному факту заведующая детским садом ответила в грубой форме: «Забирайте своего ребенка из нашего детского сада, не нравится – не надо было приводить».

В детской поликлинике малышу наложены швы, ввиду серьезности раны назначены антибиотики. Между тем по видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, факт получения ребенком телесного повреждения подтверждается. На видеозаписи ребенок плачет, держится за подбородок и сам идет в туалет и смывает кровь, потом идет в группу, чтобы прилечь. Из видеозаписи также видно, что дети находились на втором этаже детского сада без взрослых. Воспитатель была на другом этаже и пришла в группу только через 20 минут, после того как четырехлетние девочки вызвали ее, переодев пострадавшего в другую футболку. Возбуждено административное дело по ч. 3
ст. 409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП.

«Отметим, что в настоящее время для открытия и функционирования детского сада достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. При этом у государства нет функции контро­ля относительно того, какие условия создаются в детских садах, какова квалификация принимаемых воспитателей, соответствуют ли санитарные и противопожарные условия даже минимальным требованиям. Управления образования не имеют законодательного права посещать и проверять дошкольные организации. В связи с этим инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Это позволит установить требования по качеству условий в детских садах, квалификации работников, соблюдению правил санитарной и противопожарной безопасности, по качеству питания, работе камер видеонаблюдения и другим», – высказывают позицию в Минпросвещения.

Популярное

Все
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Вокруг света за один шаг
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Во избежание ЧП
Защита прав – интеллектуальных и гражданских
Главный экспонат
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Чемпионат мира завершен
Искусство без границ
Автопробегом по кражам
Трубный «бабах»
Школа сельских акимов
Чистота и безопасность
Маршруты «Атласа новых профессий»
В огороде созрела… конопля
Каникулы в музее
Примем первенство континента
Живой трафик
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Новая волна технарей появится в Казахстане
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Парламент должен нести ответственность за законы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Статьи
Защита прав – интеллектуальных и гражданских
Статьи
Главный экспонат
Статьи
Вокруг света за один шаг
Статьи
Рабочие места для горожан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]