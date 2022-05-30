Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Павлодарской области

На 27 км автодороги "Иртышск – Северное", вблизи села Исы Байзакова Иртышского района, водитель ВАЗ-21213, совершив наезд на двух пешеходов, стоявших вдоль автодороги возле своей автомашины Mercedes, в попутном направлении, скрылся с места происшествия. Об этом сообщил департамент полиции Павлодарской области, передает Kazpravda.kz.

В результате ДТП 62-летний пешеход от полученных травм скончался, а 38-летний мужчина с переломами госпитализирован в больницу.

Незамедлительно, полицией был введен план "Перехват", ориентированы все территориальные подразделения полиции и близлежащие области. Сотрудники полиции провели отработку СТО, гаражных массивов и села.

"В ходе проведения розыскных мероприятий, полицейскими водитель задержан. Им оказался 36-летний сельчанин. С его слов, испугавшись, он оставил место ДТП. Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту ДТП и оставления места происшествия проводится проверка", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

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