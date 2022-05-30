Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Павлодарской области

На 27 км автодороги "Иртышск – Северное", вблизи села Исы Байзакова Иртышского района, водитель ВАЗ-21213, совершив наезд на двух пешеходов, стоявших вдоль автодороги возле своей автомашины Mercedes, в попутном направлении, скрылся с места происшествия. Об этом сообщил департамент полиции Павлодарской области, передает Kazpravda.kz.

В результате ДТП 62-летний пешеход от полученных травм скончался, а 38-летний мужчина с переломами госпитализирован в больницу.

Незамедлительно, полицией был введен план "Перехват", ориентированы все территориальные подразделения полиции и близлежащие области. Сотрудники полиции провели отработку СТО, гаражных массивов и села.

"В ходе проведения розыскных мероприятий, полицейскими водитель задержан. Им оказался 36-летний сельчанин. С его слов, испугавшись, он оставил место ДТП. Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту ДТП и оставления места происшествия проводится проверка", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

пирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/voditel-sbil-nasmert-peshehoda-i-skrylsya-s-mesta-dtp-v-pavlodarskoj-oblasti/

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
В удивительном царстве грибов
Алматы – город Нового Казахстана
Зоны высокой опасности
Проверка на совместимость
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Реформы поддержали в СКО
Наращивать культурный капитал
Куплю… инвалидность
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Происшествия
Вымогателей денег у сотрудников медучреждений задержали в Т…
Происшествия , Общество
На 100 млн тенге обманула шымкентцев группа из шести аферис…
Происшествия
Пассажирский автобус и ГАЗель столкнулись в Атырау
Происшествия
От отравления неизвестной жидкостью умер седьмой пострадавш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]