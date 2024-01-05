100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области

Водитель не подчинился требованиям полицейских и выехал на закрытую трассу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, в связи с погодными условиями был закрыт участок автодороги Алматы - Екатеринбург между Карагандой и городом Балхаш. В связи с чем, в районе села Аксу-Аюлы Шетского района стал действовать пост из числа сотрудников полиции.

Следовавший со стороны Балхаша 27-летний водитель внедорожника, проигнорировав требования стражей порядка, выехал на встречную полосу в сторону Караганды. Командир взвода батальона патрульной полиции А. Накипбеков и старший инспектор ОП Шетского района Д. Акимбаев на служебной автомашине стали преследовать нарушителя. Однако водитель внедорожника препятствовал обгону и тем самым создавал аварийную ситуацию.

Через 100 км, вблизи села Жумабек Абайского района, дополнительный наряд заставил автомобиль притормозить. Но и после принудительной остановки водитель никак не реагировал на законные требования сотрудников полиции. Он вышел из салона автомобиля, когда правоохранители предупредили, что принудительно заставят его открыть дверь. При этом мужчина продолжал оказывать неповиновение, и к нему применили прием самбо.