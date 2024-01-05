100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Водитель не подчинился требованиям полицейских и выехал на закрытую трассу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, в связи с погодными условиями был закрыт участок автодороги Алматы - Екатеринбург между Карагандой и городом Балхаш. В связи с чем, в районе села Аксу-Аюлы Шетского района стал действовать пост из числа сотрудников полиции. 

Следовавший со стороны Балхаша 27-летний водитель внедорожника, проигнорировав требования стражей порядка, выехал на встречную полосу в сторону Караганды. Командир взвода батальона патрульной полиции А. Накипбеков и старший инспектор ОП Шетского района Д. Акимбаев на служебной автомашине стали преследовать нарушителя. Однако водитель внедорожника препятствовал обгону и тем самым создавал аварийную ситуацию.

Через 100 км, вблизи села Жумабек Абайского района, дополнительный наряд заставил автомобиль притормозить. Но и после принудительной остановки водитель никак не реагировал на законные требования сотрудников полиции. Он вышел из салона автомобиля, когда правоохранители предупредили, что принудительно заставят его открыть дверь. При этом мужчина продолжал оказывать неповиновение, и к нему применили прием самбо.

«В отношении гражданина составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РК – за выезд на встречную сторону движения, создание аварийной ситуации, невыполнение законных требований об остановке транспорта сотрудников органов внутренних дел. Собранный материал направлен на рассмотрение в суд. По ч. 1 ст. 606 КоАП РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки» водителю уже наложен штраф в размере 10 МРП», – детализировали в правоохранительных органах.

 

#полиция #водитель #трасса #погоня #внедорожник

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