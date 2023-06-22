Водоворот эмоций

Водные состязания собрали в Коксуском районе более трехсот спортсменов из пяти стран. В экстремальном сплаве приняли участие 17 мужских и 6 женских команд из Монголии, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, России и Казахстана. Главными организаторами соревнований выступили туристский центр Visit Zhetysu и Федерация рафтинга Казахстана.

Чемпионат такого уровня прошел в стране впервые и был представлен в дисциплинах Sprint, H2H, slalom, downriver. Команды боролись за медали в каждом отдельном виде заплывов, а также в общем зачете.

– Я рад, что у нас состоялось такое грандиозное мероприятие, – говорит руководитель Федерации рафтинга области Жетысу Евгений Карсаков. – Это большой плюс для развития турис­тического и спортивного потенциала нашего региона. Наш благодатный край словно создан для таких мероприятий, и скажу по своему опыту – лучше мест в Казахстане не найти.

Спортсмены смогли насладиться и экстремальными поворотами горной реки, и неповторимыми пейзажами цветущего Семиречья. «Золото» в общем зачете среди мужских и женских команд выиграли гости из Российской Федерации. Серебряные медали женских соревнований завоевала команда Nice из Монголии, а «бронза» женских соревнований осталась в Казахстане у команды Yarye. Особо отличилась наша мужская команда Legion, которая буквально у самого финиша вырвала победу у россиян.

Кроме профессиональных соревнований в рамках Koksu Water Fest 2023 был организован и товарищеский сплав для любителей экстремального спорта. В нем приняли участие представители бизнеса, государственных учреждений и общественники. Под руководством профессиональных рафтеров новички на надувных лодках держали удары течения и преодолевали природные препятствия на дистанции в 19 км.

– Это непередаваемые впечатления! Бешеный адреналин и одновременно восхищение таким чудесным местом, – не скрывает эмоций участница Диляра Хасанова. – Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам за такой водный фестиваль. Получился настоящий праздник природы и спорта!