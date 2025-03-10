Военнослужащие НацГвардии РК встретились с допризывной молодежью

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В школе-лицее № 37 города Астаны состоялась встреча представителей Национальной гвардии Республики Казахстан с учащимися 9–11 классов

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Инициатором мероприятия выступил Общественный совет МВД, целью которого стало повышение осведомленности подростков о значении воинской службы, роли Национальной гвардии, а также воспитание патриотизма и ответственности перед Родиной.

С речью перед учащимися выступил заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5573 капитан Айкын Амантаев.

- Сегодня перед вами открываются большие возможности, и одна из них — служба в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан. Это не просто исполнение воинского долга, а настоящая школа мужества, дисциплины и патриотизма. Наши военнослужащие выполняют ответственные задачи: охраняют стратегические объекты, участвуют в специальных операциях, поддерживают общественный порядок. Но важен не только физический и боевой дух, но и моральные качества. Уважение, товарищество, дисциплина — вот что делает из юноши настоящего мужчину, достойного гражданина своей страны. Вы — будущее Казахстана. И помните: только сильный духом человек способен преодолеть трудности и стать примером для других, – отметил капитан Айкын Амантаев.

А военнослужащий столичной бригады рядовой Ануар Жакупов поделился личным опытом несения службы, после чего для школьников был организован интерактив по нормативам физической подготовки. Дополнительным элементом программы стало мини-выступление учеников 7-го класса военно-патриотического объединения «Жас сарбаз».

В завершение встречи капитан Амантаев от имени Главнокомандующего Национальной гвардией вручил благодарственное письмо директору школы-лицей, а член Общественного совета МВД Лаура Жакупова выступила с антибуллинговым посылом, подчеркнув важность сплоченности и уважения среди молодежи.

По итогам мероприятия учащиеся получили ценные знания о воинской службе и патриотическом долге, а организаторы выразили уверенность в необходимости продолжения подобных встреч.

 

#школьник #Нацгвардия

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