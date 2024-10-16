Военнослужащие получили сертификаты на бесплатное обучение и памятные подарки

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В ней приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Асан Жусупов, советник министра обороны Айгуль Тулембаева, руководитель управления мобилизационной подготовки и территориальной обороны акимата города Астаны Руслан Бешеев и заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных Сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов.

– Армия научит вас многому, она закалит ваш характер, вы освоите военно-учетную специальность, подтянетесь в физическом плане. Для этого в вооруженных силах созданы все условия. Служба в целом зависит от каждого из вас, от вашего настроя служить, стать настоящим мужчиной. На вас надеются ваши родители, в вас верят командиры, – сказал генерал-майор Асан Жусупов.

Акция объединила новобранцев, действующих и уволенных в запас военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил, уланов Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова, воспитанников детско-юношеского военно-патриотического движения «Жассарбаз» и жителей столицы.

На мероприятии участники противопаводковых мероприятий получили ценные подарки – наручные часы от имени министра обороны.

17 солдатам, уволенным в запас, были выданы сертификаты для обучения в вузе на бесплатной основе.

– Для каждого из нас Казахстан – это наша Родина с ее тысячелетней историей. Это земля наших предков, здесь похоронены наши деды. Сегодня ребята получили сертификаты для поступления вузы. Скажу, что это не льгота, а результат вашего упорного труда. Народ, государство, Министерство обороны высоко оценивает ваши достижения, – подчеркнула советник министра обороны А. Тулембаева.

Рядовой срочной службы Даниал Морской, набравший 700 баллов, будет учиться в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.

– К армии морально был готов. Мой дедушка – майор в отставке. Он был военнослужащим. Поэтому близкие воспринимали службу как само собой разумеющееся явление. Теперь, благодаря службе, получил сертификат на бесплатное обучение в вузе, буду изучать международные отношения, – поделился Д. Морской.

Для участников акции Министерство обороны организовало выставку под открытым небом. На ней были представлены военная техника, вооружение и форма одежды.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.