Военных дирижёров будут готовить в Казахстане

Фото: Минобороны РК

Вуз Минобороны и консерватория имени Курмангазы будут готовить военных дирижеров, сообщает оборонное ведомство республики.

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи анонсировал подготовку офицерских кадров по специальности «Дирижирование в военном деле».

Обучение творческой специальности будет проходить на базе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы.

До этого момента специалисты вузов провели работу по составлению учебного плана по образовательной программе «дирижирование (духовым оркестром) с изменениями в соответствии с квалификационными требованиями для военного дирижера».

Преимуществом четырехгодичного обучения станет получение двух дипломов – военного и гражданского вузов с присвоением академической степени бакалавра.

«Это уникальное и конкурентоспособное предложение на рынке труда. Ведь у нашего выпускника будет как военная, так и музыкальная специальность», – пояснил начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник Кайрат Даутов.

В период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении. По завершении учебы всем выпускникам гарантируется трудоустройство.

Ранее казахстанские курсанты обучались дирижированию духовым оркестром в Военном университете Минобороны России.