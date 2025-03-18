Вопросы противодействия экстремизму и терроризму обсуждают в Сенате

Парламент
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В Сенате состоялась встреча депутатов Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности с представителями заинтересованных государственных органов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

Фото: пресс-служба Сената РК

Основное внимание было уделено комплексным мерам по обеспечению национальной безопасности, совершенствованию законодательной и организационной базы, реализации эффективной информационной политики, а также работе с уязвимыми группами населения.

Открывая заседание, Председатель Комитета Сената Андрей Лукин подчеркнул важность комплексного подхода к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма. Он отметил, что противодействие этим угрозам требует совершенствования законодательной базы, усиления кибербезопасности и активного взаимодействия государственных органов и общественных институтов.

«Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая в Бурабае заявил, что деструктивным течениям и идеологии, противоречащей нашей культуре, нужно поставить заслон и адаптировать законодательство к новым условиям. Борьба с терроризмом и экстремизмом требует координации между различными государственными структурами, правоохранительными органами, спецслужбами, Министерствами и ведомствами. Однако иногда наблюдается слабая координация и дублирование функций», — отметил Андрей Лукин.

В ходе заседания участники также обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, вызовы, связанные с развитием цифровых технологий, а также меры по предотвращению радикализации молодежи. Особое внимание было уделено необходимости усиления профилактической работы среди уязвимых слоев населения и совершенствования механизмов мониторинга экстремистской активности в интернете. По итогам заседания все озвученные предложения будут тщательно проанализированы и учтены в законотворческой деятельности.

#Сенат #совещание #терроризм #экстремизм

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