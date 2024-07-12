Вопросы соцподдержки военнослужащих обсудил сенатор Сарыбаев с гвардейцами Талдыкоргана

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев в Талдыкоргане встретился с представителями республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», общественного совета, депутатами маслихата, где обсудил вопросы, касающиеся законотворческой деятельности Сената, взаимодействия с местными депутатами, а также актуальные проблемы региона

Фото: пресс-служба Сената РК

Сарыбаев отметил важность роли депутатов маслихатов и членов Общественного совета в решении региональных проблем.

Сенатор Сарыбаев также посетил новый спортивный комплекс «Жетісу Арена» и ознакомился с ходом строительства учебно-тренировочного спортивного комплекса по волейболу и комплекса для настольного тенниса. Во время встречи с заказчиками и подрядчиками сенатор подчеркнул, что своевременное и качественное завершение строительства создаст условия для тренировок и проживания спортсменов, а также привлечет в регион высокопрофессиональных тренеров.

Кроме того, Галиаскар Сарыбаев посетил войсковую часть 5514, где ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих, ходом строительства объектов на новой территории части, куда планируется передислокация, а также с образцами военной техники, стрелкового оружия и экипировки.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения боеспособности, обеспечения необходимым оборудованием и социальной поддержки военнослужащих и их семей. Также были затронуты темы улучшения условий службы, обучения, профессионального развития и предоставления образовательных грантов.

Сенатор Сарыбаев выразил благодарность гвардейцам за их службу и подчеркнул важность их роли в обеспечении безопасности и стабильности региона.