Восемь новых медицинских объектов открылись в области Жетісу

156

В соответствии с поручением Главы государства по повышению доступности медуслуг и развитию социально значимой инфраструктуры на селе, в области Жетісу принимаются меры по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: t.me/KZgovernment

В рамках этой работы в разных районах региона открылось восемь медобъектов – это ФАПы, медпункты и врачебная амбулатория, которые возведены на возвращенные в страну активы. 

Всего в регионе реализуются 18 проектов. Их общая стоимость составляет около 1,7 млрд тенге. Средства  выделены Правительством из Специального государственного фонда. 

Новые объекты здравоохранения введены в эксплуатацию в селах:
- Жалғызағаш и Қайнар (Ескельдинский район)
- Сарытөбе (Панфиловский район)
- Жаңалық (Аксуский район)
- Қаратал (Коксуский район)
- Оян (Каратальский район)
Кроме того, врачебная амбулатория появилась в селе Жайпақ и ФАП в селе Қайнар  (Алакольский район). 

Все объекты оснащены инженерной инфраструктурой, современной медтехникой и отвечают стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Реализация этих проектов позволит обеспечить доступом к медпомощи  более 4 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов, а также создать новые рабочие места и укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения региона.

#здравоохранение #открытие #Жетiсу #медпункты

