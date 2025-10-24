В соответствии с поручением Главы государства по повышению доступности медуслуг и развитию социально значимой инфраструктуры на селе, в области Жетісу принимаются меры по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
В рамках этой работы в разных районах региона открылось восемь медобъектов – это ФАПы, медпункты и врачебная амбулатория, которые возведены на возвращенные в страну активы.
Всего в регионе реализуются 18 проектов. Их общая стоимость составляет около 1,7 млрд тенге. Средства выделены Правительством из Специального государственного фонда.
Новые объекты здравоохранения введены в эксплуатацию в селах:
- Жалғызағаш и Қайнар (Ескельдинский район)
- Сарытөбе (Панфиловский район)
- Жаңалық (Аксуский район)
- Қаратал (Коксуский район)
- Оян (Каратальский район)
Кроме того, врачебная амбулатория появилась в селе Жайпақ и ФАП в селе Қайнар (Алакольский район).
Все объекты оснащены инженерной инфраструктурой, современной медтехникой и отвечают стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.
Реализация этих проектов позволит обеспечить доступом к медпомощи более 4 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов, а также создать новые рабочие места и укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения региона.