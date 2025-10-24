В соответствии с поручением Главы государства по повышению доступности медуслуг и развитию социально значимой инфраструктуры на селе, в области Жетісу принимаются меры по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: t.me/KZgovernment

В рамках этой работы в разных районах региона открылось восемь медобъектов – это ФАПы, медпункты и врачебная амбулатория, которые возведены на возвращенные в страну активы.

Всего в регионе реализуются 18 проектов. Их общая стоимость составляет около 1,7 млрд тенге. Средства выделены Правительством из Специального государственного фонда.

Новые объекты здравоохранения введены в эксплуатацию в селах:

- Жалғызағаш и Қайнар (Ескельдинский район)

- Сарытөбе (Панфиловский район)

- Жаңалық (Аксуский район)

- Қаратал (Коксуский район)

- Оян (Каратальский район)

Кроме того, врачебная амбулатория появилась в селе Жайпақ и ФАП в селе Қайнар (Алакольский район).

Все объекты оснащены инженерной инфраструктурой, современной медтехникой и отвечают стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.

Реализация этих проектов позволит обеспечить доступом к медпомощи более 4 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов, а также создать новые рабочие места и укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения региона.