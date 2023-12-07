Восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии Брянска

Двое погибли при стрельбе в школе в Брянске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Администрация Брянска заявила о двух погибших при стрельбе в гимназии.

В результате стрельбы в гимназии №5 Брянска двое погибли на месте, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В заявлении указано, что сообщение о ЧП в образовательном учреждении поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15 (12.15 по времени Астаны).

По предварительной информации, ученица восьмого класса пронесла на территорию школы огнестрельное оружие и открыла огонь.

«К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка, которая выстрелила в себя», — уточняется в сообщении.

Согласно данным администрации, сотрудники правоохранительных органов уже оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой, уточняется в заявлении.

По информации ведомства, сама восьмиклассница покончила с собой. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Рамки металлоискателя в школе в Брянске, где подросток открыла стрельбу, не сработали, поскольку их там нет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Об этом порталу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн уточнил, что 14-летняя Дарья А. пронесла в образовательное учреждение охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе.

По словам парламентария, школа охранялась частной охранной компанией (ЧОП). В отношении нее назначена проверка.

Утром 7 декабря в Брянске ученица гимназии №5 открыла стрельбу из ружья. Пять человек получили ранения, двое погибли на месте от полученных травм, в том числе стрелявшая девочка.