ВОЗ подтвердила, что омикрон распространяется быстрее других штаммов
Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса омикрон распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что омикрон распространяется значительно быстрее, чем дельта, и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", — сказал глава ВОЗ.
Кроме того, по его данным, в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 миллиона человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.