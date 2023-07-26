Возбуждены уголовные дела по факту смертельного пожара на заправке в Экибастузе

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Экибастузе создана рабочая группа по мониторингу деятельности заправочных станций после крупного пожара на АГЗС 26 июня этого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Скриншот с видео instagram.com/ekibastuz_akimdigi

Напомним, 26 июля в 13:24 по улице Кунаева, 5 в Экибастузе, на автомобильной газозаправочной станции, загорелись 4 резервуара с газом с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин (горение кровли на ориентировочной площади 200 квадратных метров), автомашину ГАЗель, водонапорную башню (горение на 20 квадратных метрах).

Пожар локализовали в 15:00, потушили в 15:44. Причина происшествия устанавливается.

При пожаре погиб 17-летний парень.

«Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 281 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 2 статьи 292 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Постановлением акимата Экибастуза создана рабочая группа по мониторингу деятельности 23 автозаправочных станций, 11 газовых под председательством заместителя акима города Экибастуза.

В состав рабочей группы вошли руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза, начальник местной полицейской службы, руководители отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля. Рабочая группа уже приступила к работе», – проинформировали в акимате.

 

 

#ЧС #акимат #пожар #Экибастуз #заправка

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