Газовая заправка горит в Экибастузе, в 100 метрах от частных домов
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
На месте работают 20 пожарных и 7 единиц техники.
Автогазозаправочная станция загорелась в городе Экибастузе, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"26 июля в 13:24 по улице Кунаева, 5 в Экибастузе на автомобильной автогазозаправочной станции происходит открытое горение четырех цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза". Есть опасность перехода огня. Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения", – сообщили в ДЧС Павлодарской области.
На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Обстоятельства выясняются, тушение продолжается.