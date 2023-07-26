Пожар на заправке Экибастуза: погибшим оказался 17-летний парень

Фото: Kazpravda.kz

Погибшим при пожаре на газовой запраке в городе Экибастузе оказался 17-летний парень, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской областной станции скорой помощи.

"Сообщение о пожаре на автозаправочной станции в Экибастузе поступило в 13:25. Медицинскую бригаду направили по первой категории срочности. Доезд составил 2 минуты.

Полицейские обнаружили на месте происшествия погибшего 17-летнего молодого человека, медики осмотр не проводили. За помощью к сотрудникам службы 103 обратились трое очевидцев: женщины 32, 38 и 48 лет. У всех диагностирована острая реакция на стресс. После оказания помощи все они были оставлены на месте", – сообщили в ведомстве.

По данным управления здравоохранения региона, тело погибшего опознал его отец.

Напомним, сегодня произошел пожар на автогазозаправочной станции в Экибастузе. На месте происшествия обнаружили тело молодого мужчины.