Тело молодого мужчины обнаружили на территории горевшей заправки в Экибастузе

Фото пресс-службы МЧС РК

Мужчина погиб при пожаре на газовой заправке в городе Экибастузе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

"26 июля в 13:24 по улице Кунаева, 5 в Экибастузе, на автомобильной газозаправочной станции, загорелись 4 резервуара с газом. Также ориентировочно на месте находились 40 газовых баллонов. Огонь перешел на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза", загорелась кровля на ориентировочной площади 200 квадратных метров, а также 20 квадратных метров кровли водонапорной башни", – рассказали подробности в ДЧС.

Пожар локализовали в 15:00, потушили в 15:44. Причина происшествия устанавливается.

В 15:22 вблизи цистерны обнаружили тело молодого мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Эвакуация жителей частного сектора, находящегося через дорогу на расстоянии более 100 метров от заправочной станции, не проводилась.

Напомним, автогазозаправочная станция загорелась в городе Экибастузе.