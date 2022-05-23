Возможная угроза: получение религиозного образования за рубежом

На сегодняшний день довольно актуальным остаётся вопрос, касающийся получения религиозного образования нашими гражданами за рубежом. Данное положение связано с тем, что присутствует риск возможной радикализации студента путем получения знаний в сомнительных учреждениях образования. Что манит казахстанцев в религиозные учебные заведения других стран, и какие риски существуют, отправляясь туда на учебу, рассказал религиовед, специалист столичного Центра изучения религий Нурсултан Дихамбаев.

Нурсултан Женисович расскажите, почему казахстанцы едут получать религиозное образование за рубеж?

Сделав небольшой экскурс в историю, мы обнаружим то, что после распада Советского союза, в котором господствующей идеологией был атеизм, в нашей стране начался так называемый «духовный ренессанс», ознаменовавшийся заметно выросшим интересом к религии. Вследствие чего началось активное взаимодействие с внешним миром, в том числе для мусульман появилась возможность ездить в исламские страны для получения там религиозного образования.

Также следует выделить то, что зачастую получение религиозного образования было бесплатным, что в свою очередь, в период, когда социально-экономическое положение большинства казахстанцев было довольно скудным, получило максимальный отклик.

Чем рискуют наши граждане, отправляясь на учебу в эти страны?

К сожалению, довольно частым явлением бывает то что, отучившись зарубежом, наши соотечественники привозят на Родину чуждую нетрадиционную религиозную идеологию, которая идет вразрез с национальными духовными ценностями. Впоследствии, как показывает практика, это выливается во внесение раскола в ряды верующих граждан страны, нарушение духовного единства народа, появление идейного противостояния и конфликтов между отдельными группами населения.

Следует отметить, казахстанцы, ставшие активно посещать ранее запретный для них исламский мир, столкнулись с огромным многообразием движений, идеологических и религиозных противоречий. Они стремились получить знания об исламе, не имея никаких особых представлений и не опираясь на собственную религиозную традицию. А учитывая, что в области религии все они были неофитами, это стало причиной некоторой идеологической путаницы.

Получается обучение в любом зарубежном духовном учебном заведении опасно по своей сути?

Правильно рассматривать зарубежные учебные заведения с двух точек зрений. Первые – известные учебные заведения, с которыми Духовное управление мусульман Казахстана официально заключило меморандум. Вторые, – с которыми у ДУМК нет меморандума.

Соответственно, для получения религиозного образования можно поступить в учебные заведения, с которыми ДУМК заключило меморандум. Потому что в них обучение строится на основе нашей традиционной религии. В то время как студенты, получившие образование в сомнительных учебных заведениях иностранных государств, не встают на консульский учет, и не выходят на связь с посольством Казахстана. Нередки случаи, когда люди, обходными путями попавшие в такие учебные заведения и под влияние экстремистских организаций, совершали террористические действия.

Среди рекомендованных нашим Духовным управлением мусульман Казахстана, можно выделить Университет «Аль-Азхар» в Египте, Стамбульский университет, Университет Мармара, Университет Анкары, Сельджукский университет, Институт Хасеки, находящиеся в Турции, Международную исламскую академию Узбекистана, Российский исламский институт, Московский исламский университет и Малазийский международный исламский университет города Куала-Лумпур.

А как же дела с религиозными учреждениями обстоят у нас в стране?

Согласно данным Комитета по делам религий МИОР РК по состоянию на 1 квартал 2021 года в стране функционируют 13 духовных учебных заведений, в которых обучается 3679 человек.

Среди них, к исламскому направлению относятся 11 учебных заведений, это университет «Нур-Мубарак», 9 - медресе-колледжей, 1 - Исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК». К христианскому направлению относятся – 2 учебных заведения, это Алматинская православная духовная семинария и Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».

Следует отметить, что целью казахстанских духовных учебных организаций является обучение религиозных служителей в первую очередь в нашей стране, чтобы у них сформировалось религиозное сознание, совместимое с казахстанскими традициями и культурой, нашей духовностью.

Так что, теоретически, сегодня, отправляться для получения религиозного образования за границу, особой необходимости нет. Хотя этого нельзя исключать. Просто важно, чтобы у новых студентов за спиной была какая-то преобладающая религиозная традиция и чтобы они получали именно знания о религии, а не отражали суть внутренних противоречий тех стран исламского мира, в которых получают образование.

Какова позиция нашего официального духовенства по поводу получения религиозного образования гражданами страны?

Наше Духовное управление мусульман Казахстана, настоятельно рекомендует получать начальное религиозное образование у себя на Родине и только после этого выезжать за рубеж для дальнейшего углубления теологических знаний. То есть, только укрепив фундаментальные знания и поняв наши традиции, культуру и менталитет следует ехать за рубеж.

Таким образом, для студентов, получивших базовое религиозное образование у нас в стране, ДУМК выделяет гранты для дополнительного обучения в вышеупомянутых рекомендованных духовных учреждениях образования за рубежом.

Есть ли спрос на обучение отечественных религиозных кадров?

Спрос достаточно высокий, ввиду чего в рамках Государственной программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2018-2022 гг. было принято решение о выделении дополнительных грантов для поступающих абитуриентов в университет «Нур-Мубарак» по линии Министерства образования и науки и грантов от акиматов отдельных областей, с целью восполнения религиозных кадров у себя в регионах.

Например, в 2021 году Акиматом города Нур-Султан, в связи с нехваткой специалистов по теологии и религии, владеющими русским и казахским языком было выделено 15 грантов для обучения в университете Нур-Мубарак.

Нурсултан Женисович, что бы вы посоветовали тем, кто намерен получить теологическое образование за рубежом?

Можно сказать, что духовная безопасность наших граждан прямо пропорциональна национальной безопасности. Поэтому родители, чьи дети выбрали религиозное образование, должны особенное внимание уделять их обучению в отечественных учебных заведениях, так как приоритетами в них являются религиозное познание, национальные особенности.

Молодым казахстанцам необходимо понять, что незнание порождает сомнение, сомнение порождает невежество, а невежество порождает ошибки. Именно получение правильных знаний из достоверных источников позволит нашей молодежи не сойти с правильного пути и не угодить в сети деструктивной религиозной идеологии.

Также хочу отметить, что в случае возникновения любых вопросов, связанных с религией, в том числе касательно получения теологического образования, можно обратиться в столичный Центр изучения религий позвонив по номеру iKomek-109.