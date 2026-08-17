В Казахстане произведено 9,1 тыс. тонн чая и кофе

Потребительский рынок
Айман Аманжолова
корреспондент

В региональном разрезе основная доля производства  чая приходится на город Алматы

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

За январь-июль 2026 года в Казахстане произведено 9 143 тонны чая и кофе, в том числе 3 829 тонн чая, передает корреспондент Kazpravda.kz

В региональном разрезе основная доля производства  чая приходится на город Алматы -  92,1% (3528 тонн), что позволяет ему занимать лидирующую позицию среди регионов.

На долю импорта пришлось 74,1 % чая – в страну завезли 18,3 тыс. тонн указанной продукции. На экспорт за полгода отправлено 3,9 тыс. тонн чая и кофе.

На внутреннем рынке всего реализовано 20,8 тыс. тонн продукции.

По потреблению чая в целом на одного человека приходится около 100 граммов чая в среднем в месяц.

В числе главных поставщиков чая – Кения, почти 27,2 % импортированной продукции приходится на ее долю, также основные объемы привозятся из Индии и России, Италии, Китая.

#Казахстан #чай #кофе

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