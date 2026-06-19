Возрождение отрасли

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По замыслу организаторов, фестиваль был направлен на укрепление культурных связей между народами прикаспийских государств, продвижение туристического потенциала региона и развитие рыбных хозяйств.

– Атырауская область историчес­ки является центром рыбохозяйственной отрасли Казахстана. Именно здесь сосредоточены основные предприятия по воспроизводству осетровых видов рыб, переработке рыбной продукции и развитию аквакультуры. Регион обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста отрасли, внед­рения современных технологий и привлечения инвестиций. Сегодня перед нами стоит задача – обеспечить баланс между сохранением уникальной экосистемы Каспийского моря и устойчивым развитием рыбохозяйственного комплекса, – сказал аким региона Серик Шапкенов, приветствуя участников международного отрас­левого форума.

Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Серик Сермагамбетов в своем выступлении представил данные, свидетельствующие о серьезной трансформации отрасли. По его словам, сегодня в Казахстане функционируют около 700 рыбоводческих хозяйств – это в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Ежегодный объем выращиваемой рыбы достиг 26 тыс. тонн. В республике имеется 20 водоемов международного и рес­публиканского значения, а также 3 390 – местного. Из них ежегодно вылавливается порядка 50 тыс. тонн рыбы, в том числе 19 тыс. тонн в Жайык-Каспийском бассейне.

По мнению представителя отрас­левого ведомства, мировая практика показывает неизбежность перехода от добычи природных ресурсов к их воспроизводству.

– Во всем мире наблюдается тенденция перехода от промыслового рыболовства к аквакультуре. Правительством Казахстана в 2021 году принята и успешно реализуется программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Одна из ее целей – создание условий для развития аквакультуры. Именно она обеспечивает продовольственную безопасность и снижает нагрузку на естественные водоемы, – подчеркнул Серик Сермагамбетов.

Аквакультура постепенно становится одним из драйверов региональной экономики, способным обеспечить новые рабочие места и экспортную выручку.

Сегодня в стране реализуется свыше 40 инвестиционных проектов общей стоимостью около 60 млрд тенге. Среди наиболее перспективных – проект компании Organic Fish по выращиванию морской форели в Каспийском море по норвежским технологиям мощностью 5 тыс. тонн в год.

Международный форум в рамках фестиваля «Қазыналы Каспий» продемонстрировал, что рыбная отрасль сегодня переживает серьезные изменения. На смену экстенсивному использованию природных ресурсов приходит модель устойчивого развития, основанная на нау­ке, инновациях и международном сот­рудничестве.

В рамках фестиваля состоялась масштабная ярмарка рыбной продукции, объединившая ведущие рыбохозяйственные и рыбоперерабатывающие предприятия региона. Мероприятие стало одним из центральных гастрономических событий фестиваля, вызвав большой интерес у жителей и гостей города. На прилавках можно было приобрести сазана, судака, жереха, сома, осетра и другую продукцию, произведенную местными компаниями.

Одной из необычных площадок международного фестиваля «Казы­налы Каспий» стала художественная выставка под открытым небом «Арт Бейнелеу», развернувшаяся на набережной реки Урал.

Посетители смогли увидеть работы местных художников, посвященные природе Прикаспия, рыболовству и культурным особенностям региона. Среди представленных произведений – изображения каспийского тюленя, лотосов, рыб.

Художник, дизайнер Мирас Абаев над своей картиной работал около месяца.

– На теме Урала и Каспия можно создать очень много работ. Через искусство хочется показать молодежи наше природное богатство, – отметил Мирас Мабайулы.

В рамках международного рыбного фестиваля прошла экологическая акция, направленная на пополнение рыбных запасов Урала.

В реку выпустили более трех тысяч мальков осетровых рыб. По словам начальника цеха Атырауского осет­рового рыбоводного завода Нурболата Супыгалиева, выращенные в этом году мальки после достижения веса более 3,5 грамма выпускаются в естественную среду. Эта работа имеет большое значение для сохранения и увеличения рыбных запасов.