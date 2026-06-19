Возрождение отрасли

Проекты
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырау прошел международный фестиваль «Казыналы Каспий»

фото РСК

По замыслу организаторов, фестиваль был направлен на укрепление культурных связей между народами прикаспийских государств, продвижение туристического потенциала региона и развитие рыбных хозяйств.

– Атырауская область историчес­ки является центром рыбохозяйственной отрасли Казахстана. Именно здесь сосредоточены основные предприятия по воспроизводству осетровых видов рыб, переработке рыбной продукции и развитию аквакультуры. Регион обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста отрасли, внед­рения современных технологий и привлечения инвестиций. Сегодня перед нами стоит задача – обеспечить баланс между сохранением уникальной экосистемы Каспийского моря и устойчивым развитием рыбохозяйственного комплекса, – сказал аким региона Серик Шапкенов, приветствуя участников международного отрас­левого форума.

Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Серик Сермагамбетов в своем выступлении представил данные, свидетельствующие о серьезной трансформации отрасли. По его словам, сегодня в Казахстане функционируют около 700 рыбоводческих хозяйств – это в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Ежегодный объем выращиваемой рыбы достиг 26 тыс. тонн. В республике имеется 20 водоемов международного и рес­публиканского значения, а также 3 390 – местного. Из них ежегодно вылавливается порядка 50 тыс. тонн рыбы, в том числе 19 тыс. тонн в Жайык-Каспийском бассейне.

По мнению представителя отрас­левого ведомства, мировая практика показывает неизбежность перехода от добычи природных ресурсов к их воспроизводству.

– Во всем мире наблюдается тенденция перехода от промыслового рыболовства к аквакультуре. Правительством Казахстана в 2021 году принята и успешно реализуется программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Одна из ее целей – создание условий для развития аквакультуры. Именно она обеспечивает продовольственную безопасность и снижает нагрузку на естественные водоемы, – подчеркнул Серик Сермагамбетов.

Аквакультура постепенно становится одним из драйверов региональной экономики, способным обеспечить новые рабочие места и экспортную выручку.

Сегодня в стране реализуется свыше 40 инвестиционных проектов общей стоимостью около 60 млрд тенге. Среди наиболее перспективных – проект компании Organic Fish по выращиванию морской форели в Каспийском море по норвежским технологиям мощностью 5 тыс. тонн в год.

Международный форум в рамках фестиваля «Қазыналы Каспий» продемонстрировал, что рыбная отрасль сегодня переживает серьезные изменения. На смену экстенсивному использованию природных ресурсов приходит модель устойчивого развития, основанная на нау­ке, инновациях и международном сот­рудничестве.

В рамках фестиваля состоялась масштабная ярмарка рыбной продукции, объединившая ведущие рыбохозяйственные и рыбоперерабатывающие предприятия региона. Мероприятие стало одним из центральных гастрономических событий фестиваля, вызвав большой интерес у жителей и гостей города. На прилавках можно было приобрести сазана, судака, жереха, сома, осетра и другую продукцию, произведенную местными компаниями.

Одной из необычных площадок международного фестиваля «Казы­налы Каспий» стала художественная выставка под открытым небом «Арт Бейнелеу», развернувшаяся на набережной реки Урал.

Посетители смогли увидеть работы местных художников, посвященные природе Прикаспия, рыболовству и культурным особенностям региона. Среди представленных произведений – изображения каспийского тюленя, лотосов, рыб.

Художник, дизайнер Мирас Абаев над своей картиной работал около месяца.

– На теме Урала и Каспия можно создать очень много работ. Через искусство хочется показать молодежи наше природное богатство, – отметил Мирас Мабайулы.

В рамках международного рыбного фестиваля прошла экологическая акция, направленная на пополнение рыбных запасов Урала.

В реку выпустили более трех тысяч мальков осетровых рыб. По словам начальника цеха Атырауского осет­рового рыбоводного завода Нурболата Супыгалиева, выращенные в этом году мальки после достижения веса более 3,5 грамма выпускаются в естественную среду. Эта работа имеет большое значение для сохранения и увеличения рыбных запасов.

#Атырау #фестиваль #«Казыналы Каспий»

Популярное

Все
Спасибо за жизнь
Возрождение отрасли
Когда труд приносит радость
Город с особым характером
Домбра Жамбыла – в дар музею
Наскальное послание из глубины веков
Не надо печалиться
Там, где реальность переплетается со сказкой
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Настоящая династия
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Школа будущих лидеров
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Возвращение
Робототерапия вместо лекарств
Это не игрушка!
У дружбы четыре лапы
Шаг в медицину будущего
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Новые села на карте газоснабжения
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Подземные хроники Кангюя
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Шаг в медицину будущего
Укреплять интеллектуальный потенциал нации
Вице-премьеру показали ключевые проекты Костанайской области
Прошлое и настоящее архитектуры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]