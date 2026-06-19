Возрождение отрасли

В Атырау прошел международный фестиваль «Казыналы Каспий»
По замыслу организаторов, фестиваль был направлен на укрепление культурных связей между народами прикаспийских государств, продвижение туристического потенциала региона и развитие рыбных хозяйств.
– Атырауская область исторически является центром рыбохозяйственной отрасли Казахстана. Именно здесь сосредоточены основные предприятия по воспроизводству осетровых видов рыб, переработке рыбной продукции и развитию аквакультуры. Регион обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста отрасли, внедрения современных технологий и привлечения инвестиций. Сегодня перед нами стоит задача – обеспечить баланс между сохранением уникальной экосистемы Каспийского моря и устойчивым развитием рыбохозяйственного комплекса, – сказал аким региона Серик Шапкенов, приветствуя участников международного отраслевого форума.
Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Серик Сермагамбетов в своем выступлении представил данные, свидетельствующие о серьезной трансформации отрасли. По его словам, сегодня в Казахстане функционируют около 700 рыбоводческих хозяйств – это в четыре раза больше, чем в 2021 году.
Ежегодный объем выращиваемой рыбы достиг 26 тыс. тонн. В республике имеется 20 водоемов международного и республиканского значения, а также 3 390 – местного. Из них ежегодно вылавливается порядка 50 тыс. тонн рыбы, в том числе 19 тыс. тонн в Жайык-Каспийском бассейне.
По мнению представителя отраслевого ведомства, мировая практика показывает неизбежность перехода от добычи природных ресурсов к их воспроизводству.
– Во всем мире наблюдается тенденция перехода от промыслового рыболовства к аквакультуре. Правительством Казахстана в 2021 году принята и успешно реализуется программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Одна из ее целей – создание условий для развития аквакультуры. Именно она обеспечивает продовольственную безопасность и снижает нагрузку на естественные водоемы, – подчеркнул Серик Сермагамбетов.
Аквакультура постепенно становится одним из драйверов региональной экономики, способным обеспечить новые рабочие места и экспортную выручку.
Сегодня в стране реализуется свыше 40 инвестиционных проектов общей стоимостью около 60 млрд тенге. Среди наиболее перспективных – проект компании Organic Fish по выращиванию морской форели в Каспийском море по норвежским технологиям мощностью 5 тыс. тонн в год.
Международный форум в рамках фестиваля «Қазыналы Каспий» продемонстрировал, что рыбная отрасль сегодня переживает серьезные изменения. На смену экстенсивному использованию природных ресурсов приходит модель устойчивого развития, основанная на науке, инновациях и международном сотрудничестве.
В рамках фестиваля состоялась масштабная ярмарка рыбной продукции, объединившая ведущие рыбохозяйственные и рыбоперерабатывающие предприятия региона. Мероприятие стало одним из центральных гастрономических событий фестиваля, вызвав большой интерес у жителей и гостей города. На прилавках можно было приобрести сазана, судака, жереха, сома, осетра и другую продукцию, произведенную местными компаниями.
Одной из необычных площадок международного фестиваля «Казыналы Каспий» стала художественная выставка под открытым небом «Арт Бейнелеу», развернувшаяся на набережной реки Урал.
Посетители смогли увидеть работы местных художников, посвященные природе Прикаспия, рыболовству и культурным особенностям региона. Среди представленных произведений – изображения каспийского тюленя, лотосов, рыб.
Художник, дизайнер Мирас Абаев над своей картиной работал около месяца.
– На теме Урала и Каспия можно создать очень много работ. Через искусство хочется показать молодежи наше природное богатство, – отметил Мирас Мабайулы.
В рамках международного рыбного фестиваля прошла экологическая акция, направленная на пополнение рыбных запасов Урала.
В реку выпустили более трех тысяч мальков осетровых рыб. По словам начальника цеха Атырауского осетрового рыбоводного завода Нурболата Супыгалиева, выращенные в этом году мальки после достижения веса более 3,5 грамма выпускаются в естественную среду. Эта работа имеет большое значение для сохранения и увеличения рыбных запасов.