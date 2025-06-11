Возврат активов: медучреждения ввели в эксплуатацию в Акмолинской области

Здравоохранение,Возврат активов
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Объекты построены за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. На эти цели из Специального государственного фонда было выделено порядка 295 млн тенге

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручения Главы государства по созданию социальной инфраструктуры в Акмолинской области открыты два учреждения здравоохранения – врачебная амбулатория в селе Арнасай Аршалынского района и фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Врачебная амбулатория в селе Арнасай Аршалынского района обслуживает более 2 тыс. жителей из близлежащих сел: Елток, Койгельды, станций Бабатай и 42 разъезда. Здание, площадью 450 м², рассчитано на 45 посещений в смену и полностью оснащено современным оборудованием, включая аппарат ЭКГ, дефибрилляторы, оборудование для физиотерапии и реабилитации. Это позволит повысить качество и доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района предназначен для оказания медицинских услуг около 1 тыс. человек из сел Алтынды, Алаколь, Жанаталап, Елтай и Боярка. Объект также оснащен современным оборудованием, что обеспечит своевременную и качественную медицинскую помощь населению.

Отметим, в Акмолинской области завершается строительство еще трех врачебных амбулаторий, четырех фельдшерско-акушерских и одного медицинского пункта. Правительством на возведение в регионе 10 объектов здравоохранения из Специального государственного фонда было выделено порядка 1,7 млрд тенге.

#строительство #возврат #активы #медобъекты

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