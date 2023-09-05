Время решительных и нестандартных решений

Сразу следует отметить, что и по структуре, и по содержанию, и по целеполаганиям, и по емкости Послание кардинально отличается от всех предыдущих. Выделю несколько моментов. В основном экономического плана как более близкого мне формата.

Первое. После краткого анализа выполнения установок и позиций предыдущих Посланий Касым-Жомарт Кемелевич емко и четко обрисовал текущий момент как эпоху вызовов, когда традиционные подходы в работе государства не работают, когда меняются мировой политический и экономический уклады, когда необходимо действовать жестко, точечно и предельно оперативно. Действительно, события развиваются настолько стремительно и нестандартно, что требуют, подчеркиваю – требуют, развивать государство в предельно оперативном режиме с нестандартными ходами.

Второе. Президент предложил эти режимы и объявил переход к новой экономической политике (НЭП) как программе развития и укрепления Казахстана в принципиально новых условиях беспрецедентной турбулентности геополитики и геоэкономики! Если смотреть в ретроспективе, то такие особенные экономические режимы в государствах, как правило, возникали на переломных этапах, в особо трудные времена. И история показывает, что это давало свои положительные результаты, позволяло государствам выстоять, а порой и решительно продвинуться именно в экономическом развитии, что впоследствии давало синергетический эффект. В социальной сфере, в формировании новых направлений экономики, в повышении эффективности финансовой системы, создании новых общественных драйверов и так далее.

Третье. Экономика была, есть и будет основой устойчивости государства. Президент с первых же целеполаганий ставит задачу по созданию промышленного каркаса страны. На первый взгляд очень емкий и общий посыл. В него можно было бы вложить абсолютно все и вся. Однако он сразу же был расшит реперными точками приложения основных усилий. Пересказывать их нет смысла – лаконичнее текста Пос­лания не скажешь. Однако базовые моменты следует отметить. Это прежде всего решительное развитие обрабатывающего сектора экономики в синергии с добывающим сектором, который у нас уже достаточно развит и позволяет выходить на совершенно новые горизонты рентабельности и эффективности экономики. Механизм тоже предложен – клас­теры высокого передела.

Где-то прочитал критические заметки, что, мол, строительный сегмент должен был быть назван в основных драйверах развития страны. Не соглашусь с этим. Строительная отрасль дос­таточно развита, она на марше, хорошо поддержана государст­вом. И в настоящее время она не может дать существенного дополнительного рывка вперед, как того требуют время и современные вызовы.

Мощный рывок могут дать только высокие переделы в обработке сырьевых ресурсов! И не просто надо будет осваивать любую продукцию высокого порядка, этого уже недостаточно. Надо смотреть и на динамично меняющуюся структуру передовых экономик, на новые отрасли и на новые технологии. Об этом тоже можно прочесть в Послании.

Четвертое. К драйверам впервые был отнесен и оборонно-промышленный комплекс. На одном прямом эфире заспорили с экспертами, правильно ли это. Правильно! Мы имеем все для развития этого направления. Кроме самолетов, мы можем производить все. Но при этом закупаемся зачастую в иных странах. Надо с этим заканчивать. И объявленное Президентом создание специального Фонда оборонно-промышленного комплекса наконец-то придаст долж­ную динамику в этом сегменте.

Пятое. К драйверам новой экономической политики Президент относит и агропромышленный комплекс, который имеет огромнейший потенциал для развития и наполнения как внутреннего рынка, так и для устойчивого развития внешнеторговых операций. Потенциал-то имеет, но отрасль погрязла в малоэффективных и постоянно видоизменяющихся реформах и разновекторных проектах, которые каждый раз меняются с приходом новых руководителей отрасли. Именно погрязла. А страдают простые люди, что мы постоянно видим и ощущаем на встречах с селянами, с простыми работниками в поле. Предприниматели также ждут более предсказуемой и энергичной агрополитики от государства. Иначе они не могут планировать создание и развитие производств.

Да, может быть, это направление и не новелла в целеполагании экономического развития. Но Президент четко обозначил ключевые проблемы комплекса и направления эффективных действий. Это развитие отечественного машиностроения, науки, пищевой промышленности, внутренней и внешней торговли. Это также весьма серьезное направление для инвестиций, как внешних, так и внутренних. Причем достаточно быстро окупаемых.

Шестое. Все экспертное сообщество обратило внимание, что в Послании при определении направлений и механизмов реа­лизации новой экономической политики и в целом развития страны были сделаны акценты на ключевые инфраструктурные проблемы страны, без решения которых государство не может и не будет развиваться. Это энергетика, вода, без которых развитие производственного потенциала невозможно, логистика, за которую сейчас бьются все серьезные государства мира, создание точечных ведомств под точечные целеполагания.

Действительно, по вопросам энергетики и водных ресурсов мы уже идем по лезвию ножа. Ситуация требует критически срочных и эффективных мер. Причем это требует и приличных финансовых средств.

Касым-Жомарт Кемелевич по этим вопросам дает предельно развернутые оценки и направления развития. Начиная от поиска новых сырьевых ресурсов через развитие и стимулирование геологоразведочных работ, освоение новых месторождений, развитие «зеленых» технологий в энергетике, модернизирование тарифной политики, проведение референдума по строительству в Казахстане атомной электростанции, дабы освободиться наконец от очень дискомфортной зависимости по электроэнергии от соседних стран. А строительство АЭС (с учетом того, что у нас имеются все необходимые условия для реализации такого критически важного проекта) еще и позволит нам выйти из энергетической ловушки, которая не дает нам развивать большие современные производственные мощности на юге страны, где очень много невостребованных трудовых ресурсов. Уверен, что казахстанцы поддержат этот проект. И депутаты Мажилиса примут активное участие в разъяснительной работе по данному вопросу.

По воде особая тема. Мы пока не привыкли к остроте этого вопроса. Мол, там эксперты чего-то пугают, пугают, да нас это не касается. Касается! И еще как касается! Уже коснулось! А у нас по-прежнему считается абсолютно нормальным утречком почистить зубы ведром питьевой воды, каждый день поливать огород из крана. Тариф и система пока не стимулируют применение жестких водосберегающих технологий. Уверен, что создание отдельного минис­терства по водным вопросам позволит уйти от межведомственной неразберихи и надлежащим образом организовать рациональное и бережливое отношение к водным ресурсам и использовать наконец достаточно внушительные явные и скрытые возможности страны в этом вопросе. В обществе решение воспринято весьма положительно и осознанно.

Седьмое. Финансовое обеспечение новой экономической политики. Критически важный вопрос. Развитие новых производств, особенно на высоких переделах, требует мощных инвестиций на приемлемых для производства условиях. Коротко говоря – нужны дешевые и длинные деньги. Банковская система не отвечает на эти вызовы. Текущее кредитование устраивает сейчас, может, только торговлю. Производство – никак нет. Именно поэтому у нас и не создается достаточное количество объективно востребованных производств.

Эксперты уверены, что поручения Президента по этому блоку, особенно по расширению конкурентной среды в финансировании производственного сектора через привлечение трех зарубежных банков на рынок Казахстана, дадут надлежащий эффект. Не соглашусь с теми, кто говорит, что наши банки могут не выдержать этой конкуренции. Выдержат. Запас прочности и потенциальные возможности рынка позволяют работать в такой парадигме.

Восьмое. Срочность целеполагания Послания. Президент прямо говорит, что сейчас не время среднесрочных или долгосрочных стратегий – надо быстро и оперативно и выверенно делать марш-броски для удерживания имеющихся и освоения новых экономически кормящих страну сегментов экономики! И срок ставится 1–3 года. Иначе никак. Иначе застой и утеря позиций. Да, это жестко, но и время сейчас отнюдь не периода «тучных годов», когда можно было не спеша двигаться вперед, опираясь на имеющиеся сырьевые ресурсы. Которые, кстати, тоже конечны.

Девятое. Отдельным вопросом стоит реформирование бюджетной и налоговой политики.

Больше денег в экономику с большей самостоятельностью бюджетов регионов! При этом с большей ответственностью за результаты! Смена парадигмы от «управления бюджетом» на «управление результатом» – мера долгожданная. Это очень поддерживается людьми, так как должны быть усилены и полномочия, и ответственность! Сейчас в управление регионами приходит все больше реформаторов и реальных управленцев. Этому способствует и реализация политической реформы Президента в части расширения прак­тики и масштабов выборности акимов. На местах акимы четко понимают точечные и системные направления развития регионов, но дейст­вующая бюджетная сис­тема ставит много бюрократичес­ких препон и барьеров.

Налоговое поле также подлежит реформированию, уже в этом году в Мажилис заходит новый Налоговый кодекс. Депутатам нужно оперативно, очень четко и чутко прописать стимулирующие форматы налогообложения субъектов бизнеса, особенно инвестирующих в современные производства и создание новых рабочих мест. В Послании это предметно проговорено.

Как проговорены и иные меры по реформированию финансового рынка страны. Уверен, что для развития регионов в целом и предпринимательства в частности эти меры будут хорошим стимулом.

Десятое. Весьма радикальными являются решения Президента по реформированию системы государственного управления и контроля. Как депутат знаю, как долго принимаются управленчес­кие решения при громоздкой сис­теме управления. Бесконечные согласования, аппаратные и бюрократические протяжки – все это не способствует темпу времени и вызовам текущего дня. На встречах с коллективами мы также видим и усталость, и раздражение людей от того, что зачастую в госорганах никто ни за что не отвечает, чиновники топят инициативы и решения в бюрократии, боятся принимать конкретные и оперативные решения.

Уверен, что перевод Админист­рации Президента в статус политического штаба с соответствующим реформированием его структуры существенно повысит оперативность работы Правительства, которое теперь несет всю полноту ответственности за реализацию экономического, социального и иных направлений деятельности государства. Эти решительные изменения полностью корреспондируются с указом Президента о дебюрократизации деятельности государственного аппарата, который в течение последнего времени пытались заволокитить некоторые госорганы.

Много чего еще хотелось бы написать по Посланию. Например, предельно важно поднятие уровня МЗП до 85 000 тенге! А внедрение спецпособия с 55 лет для работающих на вредных производствах – на мой взгляд, блестящее решение Президента по острому вопросу, который много лет поднимают рабочие!

Полтора часа Послания нереально описать даже в тезисах – надо читать! Причем читать надо не только текст, но и между строчек – там очень много чего заложено на злобу дня!

Начинаем большую работу! Всей страной! До победного! Вместе с Президентом!