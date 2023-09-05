Время решительных и нестандартных решений
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Павел Казанцев, депутат Мажилиса Парламента РК
Новый политический сезон начался, как обычно, с открытия новой сессии Парламента на совместном заседании Сената и Мажилиса. С большими надеждами и интересом ждали Послания Президента. Как всегда, за неделю-две до 1 сентября все пытались угадать или спрогнозировать основные посылы, которые будут в нем озвучены. Многие предрекали отставку Правительства, но большинство понимало, надо что-то решительно предпринимать в экономическом блоке. Плюс придать должную динамику работе министерств и ведомств.