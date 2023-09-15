Время в армии не прошло бесследно

Как отметили в Министерстве обороны РК, проект по повышению мотивации воинской службы через предоставление образовательных льгот гражданам, отслужившим в армии, стартовал еще в прошлом году.

В итоге возможностью поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ уже воспользовались 604 казах­станца. В Казахский национальный университет им. аль-Фараби на бесплатной основе поступили 19 граждан, в Евразийский нацио­нальный университет им. Л. Н. Гумилева – 17, в Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова – 15 и в Торайгыров университет – 10.

На платной основе без учета ЕНТ в Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова поступили 73 человека, Торайгыров университет – 45, Международный Таразский инновационный институт им. Ш. Муртазы – 51, Кызылординский университет им. Коркыта ата – 35.

С учетом этих факторов Министерство обороны проводит работу по законодательному регулированию процесса выдачи грантов с обеспечением этой категории студентов общежитием и стипендией.

Напомним, отбор военнослужащих на бесплатное обучение проводится посредством информационной системы «Срочники 2.0», размещенной на портале Министерства обороны. В настоящее время на этом ресурсе зарегистрированы 38 316 солдат срочной службы.

В уполномоченном ведомстве сообщили, что сейчас ведется плановая работа по внесению оценочных показателей на 13 805 военнослужащих призыва «осень-2022». Распределение квот для них запланировано на октябрь-ноябрь текущего года. Проводится регистрация солдат призыва «весна-2023». На данный момент зарегистрировано свыше 11 948 человек.

Министерство обороны проводит работу и по дальнейшей популяризации проекта, готовятся видеоролики, в которых молодые люди рассказывают о личных планах и роли армии в их личностном становлении.

Так, подобный опрос прошли первокурс­ники Astana IT University Айдар Науша, Амир Каиров и Адилет Кудашев, ставшие счастливыми обладателями сертификатов на бесплатное образование в высших учебных заведениях. Айдар Науша служил в войсках Противовоздушной обороны СВО ВС РК. В настоящее время обучается по направлению «медиатехнологии».

– Когда опубликовали списки поступивших, я среди ночи разбудил всю семью, чтобы поделиться радостью. Время в армии не прошло бесследно, я развивался физически и духовно. В Вооруженные силы я пришел рядовым, домой уехал ефрейтором, в университете планирую получить звание лейтенанта, – поделился он.

Добавим, что военная кафедра на базе университета готовит офицеров и сержантов запаса для пополнения мобилизационного резерва страны. Во время учебы все трое собираются учиться на военной кафедре и стать офицерами запаса.

В настоящее время, помимо Минис­терства обороны, в проекте участвуют Национальная гвардия и Служба государственной охраны. В перспективе к системе «Срочники 2.0» подключатся Пограничная служба КНБ и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Для проверки наличия сертификата необходимо в системе «Срочники 2.0» в разделе «Поиск» внести свои данные – фамилию, имя, отчество и нажать опцию «Найти». Напомним также, что воспользоваться сертификатом молодые люди могут в течение двух лет, проинформировали в пресс-службе МО РК.