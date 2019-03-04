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​Вручены партбилеты

Лилия Сыздыкова

По всей стране в юбилейные для партии «Нұр Отан» дни к этому политическому объединению присоединились около 3 тыс. новых членов. Для церемонии в Астане число участников было выбрано символичное – здесь свои первые партбилеты получили 20 человек.

Маулен Ашимбаев поздравил однопартийцев с днем образования партии и Днем благодарности. Он подчеркнул, что сегодня стоят новые задачи в свете поручений Главы государства, озвученных на очередном, XVIII Съезде партии, и для их выполнения нуротановцам следует продолжить модернизацию собственной деятельности.

– За прошедшие 20 лет «Нұр Отан» стала главной политической организацией страны. В наших рядах более миллиона членов партии. Эффективно работают 247 филиалов, более 6 тысяч первичных партийных организаций. За эти годы в наши общественные приемные и непосредственно в партию обратились более миллиона граждан страны. Эти 20 лет стали периодом созидательного труда, продуктивной работы во благо нашей страны, мы стали главным проводником политики Президента. Сегодня перед страной Елбасы поставил масштабные стратегичес­кие задачи, и наша с вами общая цель – быть надежной опорой Председателю партии в реализации его программы модернизации Казахстана, – отметил Маулен Ашимбаев.

К партии в этот день присоединились представители самых разных сфер. Это гендиректор АО «Тыныс» Кайрат Калманбаев, гендиректор ТОО «Apple World» Арсен Рыс­даулетов, директор стекольного завода ТОО «Айнек-Тара» Натэлла Дзоценидзе, подземный горнорабочий шахты им. Костенко Даниель Диль, директор ТОО «НПП Kazakh Osseter» Турсынгул Жакыпова, директор швейной фабрики «Алтын адам» Алия Отарова, директор ИП «Несяева Л» Людмила Несяе­ва, директор завода по производству бетонных изделий «Ару-Тас» Бекжан Алимкулов.

Также партийные билеты получили актер театра «Жастар» Адиль Ахметов, учредитель ОФ «Социальный фонд «Олимпионик» Зейнулла Акан, дирижер, певец КазНУИ Батыржан Смаков, руководитель штаба молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» в Астане Наталья Карагеур, арт-директор бренда детской одежды Mimioriki Мая Жуманбекова, актриса, заслуженный деятель Казах­стана Каракоз Сулейменова, библиотекарь КГУ «Централизованная библиотечная система» Астаны Галым Нурланов.

В ряды партийцев вошли студент ­Назарбаев Университета Болат Султанкулов, предприниматель и музыкант Амир Куат, репродуктолог Алмаз Ибрагимов. А также первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев и заместитель главного редактора газеты «Литер» Жаннат Ойшыбаева.

Напутствуя новых партийцев, Маулен Ашимбаев напомнил слова Президента о том, что «Нұр Отан» не гонится за количеством людей в своих рядах – важно их качество. Он подчеркнул, что в ряды партии принимают людей, которые уже хорошо себя показали, которые являются патриотами страны, разделяют политику и ценности «Нұр Отан», верят в цели и задачи, сформулированные в модернизационной повестке Президента.

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