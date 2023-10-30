Все лучшее – детям

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Асет Сыздыков

С 1 февраля следующего года начнут поступать первые начисления по проекту «Национальный фонд – детям».

Напомним, 1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казах­стана Глава государства поручил разработать программу «Нацио­нальный фонд – детям». По его словам, необходимо отчислять 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда на специальные счета всех казахстанских детей до достижения ими 18 лет. При этом снять досрочно средства не получится. По достижении 18 лет накопленные суммы можно направить только на две цели: получение образования и при­обретение жилья.

На брифинге в СЦК обсудили детали и механизмы реализации этого проекта. Как сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, программа стартует с 1 января 2024 года.

– Потребуется месяц для проведения расчетов, выявления суммы на одного ребенка. Это простая арифметика: 50% инвестиционного дохода за 18 лет делится на количество участников – детей до 18 лет. Тем самым выявляется сумма на одного ребенка, начисление будет производиться 1 февраля следующего года, – пояснил спикер.

По его словам, всем детям, независимо от возраста, поступит единая сумма. На главный воп­рос – какая именно? – вице-министр ответил, что это станет известно в следующем году.

– Для этого необходимо провес­ти расчеты. Нужно точное количество детей и сумма ежегодного инвестиционного дохода Нацио­нального фонда, – объяснил Дау­рен Темирбеков.

Но даже если человеку в следующем году (после 1 февраля) исполнится 18 лет, он сможет снять накопленные деньги.

Проработан и механизм мониторинга средств. Родители смогут отследить состояние счета детей. Это можно будет сделать на сайте ЕНПФ, введя ИИН и проверив начисления.

– На сайте ЕНПФ можно посмот­реть только цифры, сколько было начислений за год. А чтобы узнать сальдо за несколько лет, нужно зайти в кабинет на eGov. Соответствующие работы по интеграции завершат до конца года, – проинформировал вице-министр.

Даурен Темирбеков подчеркнул, что деньги будут храниться на счетах в долларах, а сниматься после достижения казахстанцем 18 лет – в тенге.

– Эти деньги не лягут мертвым грузом, а будут инвестироваться. На них также начисляется инвестиционный доход, – отметил спикер.

Если получатель не снял деньги по достижении совершеннолетия, то у него есть право сохранить их на счете в течение 10 лет.

– В случае невостребованности средств на счете в течение 10 лет у этого человека есть возможность перечислить их на пенсионный счет. При утрате гражданства Рес­публики Казахстан отменяется и право требования к выплатам, – сказал Даурен Темирбеков.

Также накопленную сумму можно использовать на обучение не только в университете, но и в колледже.

Журналисты поинтересовались, не потребуется ли для детей открывать счета в «Отбасы банке» для приобретения жилья. Председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов отметил, что такого требования нет.

– Вкладчик может выбрать тот банк, который больше всего его устраивает, – уточнил он, отметив, что уже девять казахстанских банков изъявили желание работать с программой «Национальный фонд – детям».

#дети #Нацфонд #отчисления

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