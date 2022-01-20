Все регионы Казахстана, за исключением одного, находятся в "красной" зоне по коронавирусу

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 20 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне нет регионов.
Согласно матрице, Казахстан находится в «красной» зоне по коронавирусу.