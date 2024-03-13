Всегда был на стороне правды

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Рустам Алмазов

На 74-м году жизни скончался известный казахский писатель, стипендиат Президента РК, лауреат международных премий «Жамбыл» и «Алаш» Жумабай Шаштайулы.

Автор книг «Жала мен нала», «Жыр жолбарыс», «Біздің за­манның Аяз би», «Жаңғырақ» родился в селе Жамбыл Алматинской области в 1950 году. В разные годы Жумабай Шаш­тайулы трудился в журнале «Жалын», газетах «Коммунизм жолы», «Лениншіл жас», «Социалистік Қазақстан», «Жас Алаш». Был главным редактором газет «Заман-Қазақстан» и «Қазақ әдебиеті», а также Қазақ радиосы.

Слова соболезнования и поддержки родным и близким писателя выразил Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев. «Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштай­улы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа», – говорится в телеграмме.

О том, что с кончиной Жумабая Шаштайулы казахская литература понесла огромную утрату, говорит заслуженный деятель РК, известный поэт и публицист Улугбек Есдаулет.

– Жумабай родился в музыкальной семье, его отец Шаштай был известным күйші, а потому, как мне кажется, он с детства умел не только чувствовать, но и пропускать через себя картинки окружающей его действительности. С годами они становились большими полотнами его великолепной прозы. Это был очень скромный в быту и общении человек, но при этом Жумабай никогда не поступался своими принципами, всегда стоял на стороне правды и справедливос­ти. Так было и в творчестве: он был честен с самим собой и перед свои­ми читателями, – вспоминает Улугбек Есдаулет.

В 1984 году выходит его повесть «Қызыл қар» о нелегком труде и непростой жизни чабанов. Жумабай Шаштайулы показал жизнь сельских тружеников настолько выпукло и без прикрас, что повесть подверглась резкой критике со стороны партийного и политического руководства республики.

– В 1989 году я давал интервью «Литературной газете», в котором выступил в защиту двух великолепных и правдивых произведений – романа Смагула Елубая «Ақ боз үй» о голоде и сталинских репрессиях и повести «Қызыл қар» Жумабая Шаш­тайулы. К чести газеты, эти куски из интервью тогда не вырезали, – продолжает Улугбек Есдау­лет. – Спустя 34 года Жумабай вернулся к той повести, расширив ее до романа. К слову, он был не только великолепным прозаиком, но и большим ценителем поэзии. И хотя сам он стихов не писал, но очень любил поэзию Касыма Аманжолова, знал наизусть все его стихи. Это еще раз подтверждает тот факт, что Жумабай Шаштайулы был очень интересной и разносторонней личностью. Казахская литература с его кончиной понесла огромную утрату. Нам всем будет его не хватать…

#память #писатель #утрата #Жумабай Шаштайулы

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