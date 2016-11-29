​Всегда в курсе финансовых новостей

Финансовый регулятор Казах­стана запустил сервис «НБК Online», позволяющий пользователям в оперативном порядке получать ответы на свои вопросы по деятельности Нацбанка и в сфере защиты прав потребителей финуслуг. Благодаря этому приложению пользователи могут напрямую обратиться к Национальному банку, примерно так же, как с помощью привычных мессенджеров – WhatsApp, Viber и Telegram.

Однако следует помнить, что ответ Нацбанка, полученный через приложение «НБК Online», носит информационно-разъяснительный характер и не является официальным ответом регулятора. К слову, ответы на вопросы пользователей приложения будут предоставляться в рабочее время в соответствии с пользовательским соглашением. Если же вопросы пользователей носят конфиденциальный характер, и требуется получить официальный ответ, тогда нужно будет обратиться в Национальный банк в соответствии с Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Стоит отметить, что приложение «НБК Online» удобно в работе, имеет понятный интерфейс. Всего в «НБК Online» представлено 7 разделов: «Банкноты и монеты», «Ипотечные кредиты», «Обменные операции», «Обслуживание в банках», «Платежи», «Работа банкоматов» и «Иное». Остановимся вкратце на каждом из них.

«Банкноты и монеты». В этом разделе пользователи могут задать вопросы о том, где и как происходит обмен ветхих банкнот и повреж­денных монет, по каким правилам изымаются из обращения старые и вышедшие из обращения купюры, где можно приобрести инвести­ционные и коллекционные монеты и получить полный перечень их тематики. Здесь же можно узнать о правилах и условиях их обратного выкупа.

«Ипотечные кредиты». Предоставляется хорошая возможность прояснить все вопросы по ипотечному кредитованию, узнать о правилах погашения или рефинансирования займа. Также можно проконсультироваться о работе банков с неплатежеспособными ипотечными заемщиками.

«Обменные операции». Здесь все о деятельности обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций, правилах обмена и других аспектах оборота иностранной валюты в республике.

«Обслуживание в банках». Если есть недопонимание в отношениях с коммерческим банком и назрел вопрос к регулятору по данной теме, то следует заглянуть в этот раздел. Здесь можно получить консультацию, к примеру, по таким вопросам, как заключение договоров банковского вклада, рассмотрение банками обращений клиентов и др.

«Платежи». В этом разделе пользователи могут прояснить условия и порядок проведения платежей и переводов денег с банковского счета, без открытия банковского счета, с использованием платежной карточки, а также через международные системы переводов денег.

«Работа банкоматов». Задать вопрос, высказать мнение о работе банкоматов банков второго уровня, а также об операциях, проводимых через них, пожаловаться – лучше здесь.

«Иное». Если вопрос пользователя не подпадает ни в одну из вышеназванных категорий, то его можно адресовать сюда.

Кроме того, пользователям «НБК Online» одним из первых доступна актуальная информация о результатах торгов на KASE и курсах валют, данные по финансовому рынку и другие новости финансового регулятора. В приложение включена лента новостей, обновляемая ежедневно.

К слову, на сегодня в мобильном приложении «НБК Onlinе» зарегистрированы около 2 тыс. пользователей, которые направили финансовому регулятору около 400 вопросов.

Отметим, что мобильное приложение «НБК Onlinе» на государственном или русском языках доступно для бесплатного скачивания в магазинах AppStore и PlayMarket. Ссылки для скачивания приложения размещены на интернет-ресурсе НБ РК www.nationalbank.kz и на официальных страницах НБ РК в социальных сетях.