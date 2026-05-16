Итальянскому туристу спасли жизнь после разрыва аневризмы аорты в Алматы

Здравоохранение

В ходе обследования врачи провели компьютерную томографию с контрастированием и выявили крайне опасное состояние

Фото: пресс-служба Минздрава

Гражданин Италии, приехавший в Казахстан в качестве туриста, выразил искреннюю благодарность врачам Центральной городской клинической больницы Алматы, которые спасли ему жизнь, проведя экстренную сложную операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По словам пациента, он давно хотел посетить Казахстан, познакомиться со страной, её культурой и людьми. Однако спустя три дня после приезда мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния и был экстренно доставлен в больницу с сильными болями в животе.

В ходе обследования врачи провели компьютерную томографию с контрастированием и выявили крайне опасное состояние - разрыв аневризмы инфраренального отдела аорты. Без срочного хирургического вмешательства такая патология представляет прямую угрозу жизни, так как сопровождается массивным внутренним кровотечением.

Пациента осмотрели профессор Серик Турсынбаев и заведующий отделением хирургии Рахман Сапарбаев.

Было принято решение о проведении экстренной операции. Хирургическое вмешательство продолжалось около четырёх часов.

Во время операции врачи подтвердили разрыв аневризмы и установили пациенту искусственный сосудистый протез.

Подобные операции считаются одними из самых сложных в сосудистой хирургии и требуют высокой точности, быстроты принятия решений и слаженной работы всей медицинской команды.

Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное, он готовится к дальнейшему амбулаторному лечению. Сам пациент выразил искреннюю благодарность казахстанским медикам.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность врачам, которые спасли мне жизнь, а также всем врачам, которые ежедневно спасают жизни по всему Казахстану. Спасибо вам за профессионализм, помощь и человечность», — отметил турист.

