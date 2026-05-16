Минздрав запустил испытания казахстанского препарата от аллергии на полынь

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

В проекте примут участие 138 пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава

В Минздраве дан старт II фазе клинического исследования отечественного препарата для лечения аллергии на пыльцу полыни – одной из самых распространённых причин сезонной аллергии в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, проект реализуется в рамках научно-технической программы Минздрава РК на 2024–2026 годы.

Главная цель – разработать собственный казахстанский препарат, который сможет сделать лечение аллергии более доступным и удобным для пациентов.

По данным специалистов, аллергия на пыльцу полыни является одной из самых частых сезонных аллергий в Казахстане. Особенно остро она проявляется летом и осенью, когда люди сталкиваются с насморком, чиханием, слезотечением и затруднённым дыханием.

«Новый препарат разработан казахстанскими учёными на основе современного рекомбинантного аллергена. Производство осуществляется на отечественном предприятии OtarBioPharm по международным стандартам GMP. Одним из главных преимуществ разработки является короткий курс лечения. Если традиционная аллерген-специфическая терапия может занимать длительное время, то новый препарат предполагает всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом. Ранее уже была завершена первая фаза клинических исследований с участием добровольцев», – сказано в публикации.

По информации исследователей, серьёзных побочных эффектов зафиксировано не было, а предварительные результаты показали снижение чувствительности к аллергену.

24 апреля 2026 года Минздрав выдал официальное разрешение на проведение II фазы клинических испытаний. Исследование проходит на базе Медцентр-Рахат. В нём примут участие 138 пациентов с подтверждённой аллергией на пыльцу полыни.

Проект стал ещё одним шагом в развитии отечественной науки и биофармацевтики, а также в создании собственных инновационных препаратов в Казахстане.

