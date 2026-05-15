Фармзавод за 42,5 млрд тенге построят в Карагандинской области

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по импортозамещению и увеличению доли отечественного производства лекарственных средств Правительством РК одобрено Соглашение об инвестициях по проекту строительства и модернизации производственных мощностей между Министерством здравоохранения РК и ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Общий объем частных инвестиций составляет 42,5 млрд тенге. Проект станет одной из крупных инвестиционных инициатив в отрасли и направлен на углубление локализации фармацевтического производства, а также развитие высокотехнологичных производственных мощностей.

Планируется выпуск 74 наименований лекарственных средств. Производственная линейка охватит наиболее важные направления медицины, включая инновационные лекарственные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний.

Наряду с производством иммунобиологических и других высокотехнологичных препаратов, необходимых для профилактики и лечения социально значимых болезней, завод освоит синтез активных фармацевтических ингредиентов, биологических и биотехнологических продуктов по мировым стандартам, что соответствует государственным приоритетам развития фармотрасли.

Реализация проекта позволит укрепить лекарственную безопасность страны и сформировать в Караганде современную фармацевтическую производственную инфраструктуру, создав порядка 70 новых рабочих мест.

В целом, фармацевтическая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост. По итогам прошлого года объем производства фармпродукции достиг 191,1 млрд тенге, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2024 годом, при этом объем инвестиций за год вырос с $91,3 млн до $142,8 млн. С декабря 2025 года в отрасли заключены семь инвестиционных соглашений на общую сумму 360 млрд тенге, направленные на выпуск порядка 474 наименований лекарственных средств и создание более 1 170 постоянных рабочих мест.