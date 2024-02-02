Мероприятие было посвящено Всемирному дню выборов, который в этом году отмечается 1 февраля. Традиция отмечать Всемирный день выборов в первый четверг февраля была утверждена на III Глобальной конференции организаторов выборов, состоявшейся в Будапеште в 2005 году. Решение конференции открыло новые перспективы в признании важности работы организаторов выборов и было поддержано Фондом демократии Организации Объединенных Наций. По задумке учредителей, в этот день все внимание должно быть обращено на воп­росы обеспечения избирательных прав граждан и совершенствования избирательных процессов.

В «круглом столе» участвовали руководство и профессорско-преподавательский состав университета, члены Экспертного совета при ЦИК РК, представители ЦИК, студенты, а также направил приветственное слово декан Стамбульского университета, доктор права Фитхи Гедикли.

Модераторами мероприятия выступили члены Экспертного совета при ЦИК РК доктора юридических наук, профессора Марат Когамов и Индира Аубакирова.

Приветственное слово председателя ЦИК РК Нурлана Абдирова зачитал член ЦИК Шавхат Утемисов. В своем обращении глава Центризбиркома отметил, что символизируя собой неотъемлемое право граждан на участие в выборах и уважение демократических гражданских свобод, Всемирный день выборов признан организаторами выборов РК в качестве своего профессионального праздника. Он обратил внимание, что стало хорошей традицией проведение в этот день различных значимых мероприятий, направленных на повышение электоральной культуры избирателей.

«Хочу пожелать всем быть неизменными приверженцами ценностей демократии, верховенства закона и справедливости», – подчерк­нул Нурлан Абдиров, поздравив участников мероприятия.

Выступая на встрече, Индира Аубакирова обратила внимание, что в 2024 году электоральные кампании проходят в 60 странах, около половины населения земли примет участие в выборных процессах по всему миру.

С докладом «Избирательное право Республики Казахстан: современное состояние и перспективы» выступил академик РАЕН Кабдулсамих Айтхожин, он предложил разработать программу повышения электоральной культуры.

Об основных аспектах финансирования избирательных кампаний рассказал док­тор юридических наук Алпысбай Жусупов. О законодательных новеллах, касаю­щихся института выборов в контексте конституционной реформы Президента РК Касым-Жомарта Токаева,­ рассказала на «круглом столе» кандидат юридических наук Алия Оразбаева.

Профессор Марат Когамов провел презентацию недавно изданного при поддержке ЦИК РК Комментария к Конституционному закону о выборах. А Индира Аубакирова презентовала участникам мероприятия электоральный онлайн-словарь (доступен на сайте ЦИК), автором которого она является.

Напомним, комментарий и онлайн-словарь были подготовлены членами Экс­пертного совета при ЦИК РК к 30-летию Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, на «круглом столе» выступили магистранты университета, затронувшие обширные темы избирательного цикла в Казахстане, его особенности и перспективы.

Так, магистрант университета Мадина Болат отметила, что в результате конституционных реформ 2022 года повысились конкуренция на выборах и уровень доверия граждан к Мажилису Парламента РК. Магистрант университета Зарема Маткенова подчеркнула, что избирательные цензы Казахстана соответствуют международным стандартам.

Также к Всемирному дню выборов члены Экспертного совета при ЦИК РК, доктора юридических наук, профессора Эдуард Мухамеджанов и Лейла Жанузакова в Алматы провели тематические лекции для студентов Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана и университета «Туран».

В целях фокусировки внимания общества на вопросах повышения электоральной культуры казахстан­цев в рамках Всемирного дня выборов по республике запланировано более 260 различных мероприятий среди молодежи. Территориальными избирательными комиссиями проводятся встречи со студентами вузов, дебаты студентов колледжей, «круглые столы», Дни открытых дверей, встречи с государственными служащими, представителями НПО и политических партий, классные часы для учащихся старших классов, выставки, различные конкурсы, олимпиады и викторины.