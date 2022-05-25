Всему свое время

Пасмурно небо над Актюбинской областью, пасмурно и настроение местных земледельцев. Их опасения по поводу возможной засухи нынче обернулись обилием весенних осадков, да таких, что пришлось взять паузу именно в тот момент, когда по календарю должен быть разгар посевной.

И все же опытные механизаторы, исходя из многолетних наблюдений, уверены в благоприятном результате. На этот год актюбинцы определили посевную площадь в 722,3 тысячи гектаров.

– Если в Хобдинском и Темирском районах смогли засеять более половины намеченного, то в Айтекебийском, Каргалинском, Мартукском, Алгинском, Мугалжарском и пригороде Актобе посевная только набирает обороты, – говорит начальник отдела земледелия и семеноводства областного управления сельского хозяйства Нурбек Райымбаев.

По его данным, за две недели практически во всех районах выпало 44,1 мм осадков при норме 12,6 мм. Традиционно основная доля, или 76,7%, посевов приходится на Айтекебийский, Каргалинский, Мартукский и Хромтауский районы. До дождей хозяйства успели засеять площадь в 1 200 гектаров.

– Сейчас из-за обильных осадков сев приостановлен, но осадки нам только в помощь. В основных зерносеющих районах влагозарядка почвы составляет более 80 миллиметров, – оптимистично комментирует ситуацию глава областного управления сельского хозяйства Исатай Еспаганбетов.

В регионе продолжается целенаправленная диверсификация посевных площадей. Снижается зависимость от пшеницы. При этом с «Саратовской-70» все серь­езнее конкурирует местный сорт «Каргалы-69». В приоритете сейчас то, что пользуется повышенным спросом, поэтому клин зерновых по сравнению с предыдущим годом уменьшен на 60 тыс. гектаров и составляет 375 тыс. га.

Осенью прошлого года озимые пшеница и рожь были засеяны на 7,3 тыс. гектаров, их состояние удовлетворительное. Площадь масличных и кормовых культур увеличена на 16,5 тыс. и 40 тыс. гектаров соответственно. Под масличные отведено 85,2 тыс., картофель – 6,1 тыс., овощи и бахчевые – 6 тыс. гектаров и 250 тыс. га – под кормовые культуры.

– Посевы подсолнечника и сафлора, суданки, житняка, люцерны, эспарцета, сорго, амаранта и нута от всей площади займут в Айтекебийском районе 24,5%, Каргалинском – 21,5%, Мартукском – 16,7% и Хромтауском – 77%. При этом ставка сделана на обновление сортов. Этот год обнажает многие проблемы и доказывает верность курса на развитие отечественного семеноводства. Мы не должны зависеть ни от кого, – отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства Асылхан Абтиев.

Он напомнил об аномальной жаре прошлого года, когда травостой и урожайность кормовых культур выдались максимально низкими. Для стимулирования диверсификации среди фермеров увеличиваются объемы субсидирование на приобретение элитных семян кормовых культур с 15% до 30% от общей посевной площади, семян первой репродукции – с 20% до 40%. Всего на поддержку растениеводов из областного бюджета выделено 1,3 млрд тенге.

О масштабах поддержки земледельцев свидетельствуют следующие суммы: 480 млн тенге направлены на приобретение элитных и семян первой репродукции; 324 млн – минеральных удобрений; 452 млн – на приобретение пестицидов (гербицидов и инсектицидов) против сорных растений и вредных организмов. Также предусмотрено 3,5 млн тенге на орошение. До половины затрат будет возмещено за поливную воду с Актюбинского и Каргалинского водохранилищ.

– По программе «Кең дала» земледельцам региона на проведение весенне-полевых работ выделено 1,2 миллиарда тенге, которые полностью освоены. Учитывая, что потенциальных заемщиков гораздо больше, а их потребность на сегодня составляет 2,6 миллиарда, ждем поступления еще около миллиарда тенге, – отметила директор филиала Аграрной кредитной корпорации Гульжанат Ергазина.

На проведение весенне-полевых работ региону выделено 9 568 тонн дизтоплива по льготной цене. Оно распределено среди 508 хозяйств. Стоимость одного литра – 184 тенге, что на 25–27% ниже рыночной цены. Парк сельхозтехники составил 1 485 тракторов, 57 посевных комплексов и 1 535 сеялок.

Почвообрабатывающая техника – в пределах 1 352 единиц. Принимаются все меры для того, чтобы предотвратить возможные проблемы с доставкой сельхозтехники и запчастей к ней, что возможно из-за резкого роста цен.

Общий объем семян – в пределах 38 тыс. тонн. Перед посевной они проверены на всхожесть в филиале «Казагрэкс» по бюджетной программе бесплатно. Почти весь проверенный материал отнесен к первому классу. Экспертиза коснулась и семян, приобретенных за рубежом, а также в других регионах страны.

Как только тучи развеются, работа на полях закипит, ведь для механизатора каждый ясный день на вес золота.