Встречает гостей казахский аул

Белоснежные юрты, качели алтыбақан, батыры в дос­пехах, женщины в ярких камзолах, колоритные беркутчи – высокогорное жайляу Қарқара на один день стало площадкой для проведения массовых торжеств «Биебау» (доение кобылиц) и «Қымызмұрындық» (угощение кумысом первой дойки).

…С незапамятных времен степняки устраивают обряд биебау, к которому каждая семья готовится заранее. В этот день аулчане собираются возле желі (привязи для жеребят). Вымя кобылы, спину и челку жеребенка, а также колья, к которым натянут аркан, обмазывают маслом, приговаривая: «сүтті бол – дай молока», «өсімтал бол – приноси приплод». После этого ритуала начинается сам процесс дойки.

Все эти и другие нюансы были красочно продемонстрированы на фестивале «Қымызмұрындық» в отдаленном Кегенском районе, куда по случаю прибыли гости из соседнего Кыргызстана, а также Алматы, Астаны и других регионов республики.

Как рассказали местные аксакалы, председатели районного и сельского советов старейшин Есболат Рысбаев и Сабыр Досымбеков, обычно сезон доения кобылиц начинается в апреле. Ежедневно животноводы устанавливают специальные временные отрезки – «бие байлау», «бие сауым», «бие ағытар».

– Наши предки называли кумыс напитком батыров, высоко ценили дойных кобылиц, – напомнил Есболат Рысбаев. – В старину на первую пробу кумыса – қымызмұрындық – приглашали старейшин, а также жителей соседних аулов. Аксакалы дегустировали первыми и давали бата: «Ақ мол болсын, сауар көп болсын!» Дома хозяев, державших кобылиц, были полны гостей. Кумыс раньше не продавали, а щедро угощали им путников.

Подтверждая приверженность традициям, гости фестиваля приняли участие в обрядах «Ауыз тию», «Шашу», пробовали свежий кумыс, угощались баурсаками, куртом, иримшиком и другими блюдами нацио­нальной кухни.

Участников тоя поздравили заместитель акима Алматинской области Нурлан Абдрахим, депутат Мажилиса Парламента РК Жанарбек Ашимжан, аким Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызстана Каныбек Адиев, другие почетные гости. Выступавшие отметили закономерность проведения фольклорно-этнографического праздника на священной земле Қарқара, богатой культурными традициями.

– Қымызмұрындық – целая философия, в которую глубоко вплетены вековая мудрость степняков, опыт поколений, понимание законов природы, – подчеркнула член Ассамблеи народа Казахстана, общественный деятель Асылы Осман. – Этот праздник – яркая демонстрация красоты и богатства казахской культуры, единения граждан, пропаганды духовных ценностей среди молодежи. Уверена, нынешний день останется надолго в памяти участников торжества!

Весь день в стилизованном этноауле звучали песни, устраивались обряды, национальные игры. Большой интерес гостей вызвала ярмарка ремесел, организаторы которой провели мастер-классы по изготовлению көрпе, ковров «алаша», обработке войлока, кожи, шерсти.

Победителю конкурса «Баталы ел көгерер» Аугану Кыпшакову вручили денежный приз и специальный диплом за лучшее чтение благословения. Здесь же состоялась выставка сельскохозяйственной техники и продукции фермеров.

Ключевым номером праздничной программы стал турнир по конным видам спорта, посвященный памяти экс-акима Райымбекского и Талгарского районов Алматинской области, уроженца этих мест Жолана Умарова, внесшего весомый вклад в развитие родного края.

Победителю аламан-байги вручили автомобиль, крупных денежных премий удостоились призеры состязаний по қазақ күресі, қыз қуу, теңге ілу, жамбы ату, қошқар көтеру, аударыспақ. Отличились не только местные спортсмены, но и представители Жетысу, Улытау, Жамбылской, Туркестанской областей, города Алматы и Кыргызстана.

Праздник завершился красочным театрализованным шест­вием и концертом звезд казахстанской эстрады. Своим творчеством поделились также артисты Алматинской областной филармонии им. Суюнбая, фольклорно-этнографической группы «Адырна», ансамбля народного танца «Алтынай». Словом, шоу удалось на славу: гости полностью погрузились в быт и традиции номадов.