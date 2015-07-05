Встретимся у Байтерека...

– Мурат Габдрашитович, мы рады находиться у вас в гостях, давайте перенесемся назад, в то время, когда монумент Байтерек стал символом Астаны. Как начиналась ваша работа?
– 24 сентября 2003 года прошел первый Съезд мировых и традиционных религий. С этого момента наш Байтерек стал доступным для всех. Мы создали коммунальное казенное предприятие и началась наша деятельность.
В 2009 году мы попросили поменять статус, с казенного коммунального предприятия мы перешли в ТОО "Байтерек". За 13 лет предприятие существует только за счет своих собственных средств.
Главный символ Астаны есть в мобильном телефоне почти у каждого жителя столицы
Как в 2003 году заложили тариф 500 тенге для взрослых и 150 тенге для детей до 15 лет, эта цена действует и сейчас. Вот уже 12 лет мы ни разу не меняли тариф. В то же время мы окупаемся, все наши затраты, которые мы несем, к примеру, текущий ремонт, а также услуги охраны, система сигнализации, пожаротушения – все это оплачиваем сами. Если в 2003 году мы платили за электричество 600–700 тысяч тенге, сейчас мы платим зимой 4 миллиона. Насколько поднялся тариф коммунальных услуг, настолько идет удорожание наших расходов…
Прейскурант цен за все 13 лет существования Байтерека ни разу не меняли
Мурат Сапаргалиев иногда сам встречает гостей Байтерека, скрывая от посетителей свою должность.
– Грозит ли это подорожанием входных билетов?
– Дело в том, что в прошлом году немного у нас был спад. В этом году тоже не сказать, что есть прогресс. В основном туристы из России едут. В летний период мы набиваем бюджет. А с тем, что каждый год устаревает, мы начинаем все менять, затратная часть увеличивается. Мы ни разу не были в минусе.
Тот самый лифт, поездка в котором способствует расширению кругозора.
Впоследствии, возможно, будет увеличиваться цена на билеты. Но, насколько я не знаю, если и увеличивать цену, я хочу действительно что-то новое сделать. Чтобы люди сказали: здесь есть что-то новое, и действительно, это благоразумно – поднимать цену. А то, что, допустим, поднимать цену просто так, при этом не вводя какие-то новшества, я не вижу здесь смысла. Я даже не хочу увеличивать штат. Основная категория людей, которые здесь работают, – это гиды, электрики, сантехники.
В праздничные дни посетителей становится больше. Люди готовы простоять в очереди, чтобы прикоснуться к оттиску правой руки Президента
– Перейдем от материальных ценностей к духовным. Что Байтерек значит лично для вас?
– Я с первой минуты полюбил Байтерек. Когда я пришел сюда, здесь ничего не было, ни одной ложки и вилки. Мы начали работать, постепенно закупать нужное. Первые годы нас очень часто посещал Нурсултан Абишевич.
Около Байтерека не было красивых зданий, как сейчас. Только две понтонные дороги. Улицы Достык и Кунаева – это были две бетонные дороги. 4 аллеи, которые окружают Байтерек, там был котлован. Водно-зеленый бульвар был еще не достроен, здесь никаких построений не было. Заканчивалось строительство Министерства обороны, строилось Министерство иностранных дел, а также резиденция Акорды. Здесь был только один Байтерек. Сюда не ходили даже автобусы. Мы сами добирались на попутке на работу. Столько воспоминаний… Для меня он действительно детищем.
Диспетчерская. Все происходящее внутри и снаружи Байтерека отображается на нескольких мониторах.
– А что сейчас? Знаменитый оттиск правой руки Президента Казахстана также остается востребованным среди нашего населения и гостей столицы?
– Да, у нас наверху находятся две композиции "Аялы алакан" и "Благословение" – "Ак бата", как мы называем ее. Там оттиск правой руки Президента. Люди стремятся к ладони, хотят прикоснуться, загадать свое желание. Наверху у нас всегда большая очередь , так как эта композиция очень благородная.
Мы иногда проводим здесь бракосочетания. Бывают случаи, когда молодые хотят признаться в любви, делают предложения руки и сердца своим возлюбленным. Они поднимаются, сидят вечером, могут посидеть, поговорить. Но мы редко пускаем такие пары, так как людей очень много.
Многие люди приходят сюда, чтобы подержать руку, если ребенок уезжает за границу учиться. Они сюда приходят, делают напутствия, загадывают желания.
Что касается художественной композиции "Ак бата", здесь 24 сентября 2003 года поставили 17 юрт, и на Байтереке прошел Первый съезд мировых и традиционных религий. Собрались представители 17 конфессий. Каждый из них расписался и оставил свой оттиск. Ак бата дал благословение нашему казахскому народу, нашему государству, и вот результат – сейчас мы одни из передовых республик. Когда к нам приезжают гости из дальнего и ближнего зарубежья, все удивляются, как можно за такой короткий срок построить такой город. Надо гордиться этим!
Вид из Байтерека захватывает дух.
– Для многих туристов, включая и именитых гостей, стало традицией в первую очередь посетить Байтерек, а потом уже другие достопримечательности нашего города. Скажите, а кто из известных личностей приезжал к вам в гости?
– Я Путина встречал здесь трижды, Медведева однажды. Шрёдер, король Хуан Карлос были два раза здесь. Сильвио Берлускони, Реджеп Тайип Эрдоган, многие другие политики. А сколько звезд было в стенах нашего Байтерека! Их не пересчитать.
– Скажите, а как ведется работа изнутри? Чтобы обеспечить большую проходимость, нужны и соответствующие возможности. Как вы поддерживаете Байтерек в "форме"?
– Пошел 14-й год, как Байтерек работает, и мы работаем без перерыва, у нас нет отдыха, работают две смены с 10 утра до 10 вечера. Конечно, износ деталей есть. В этом году мы сделали капитальный ремонт двух лифтов. Сейчас работают эксперты, мы раз в три года делаем мониторинг, как "дышит" монумент. Вы же знаете, какая капризная погода в Астане, ветер… В такую погоду идет колебание, сантиметров 15–20. Мы должны контролировать все это. На днях приезжала карагандинская компания, которая выиграла тендер через портал госзакупок. Они сняли анализы, пока еще нет результатов. Несколько раз и мы исследовали. Считается, что Байтерек работоспособный, я думаю, он еще долго будет служить нашим гостям.
Уже было несколько совещаний у первого заместителя акима Астаны, мы вопрос затронули, что нужно что-то разработать новое. То, что мы 13 лет назад делали, сейчас уже неактуально. Нужно людям новое. Я хочу, чтобы люди отдохнули, посидели с комфортом.
Мурат Габдрашитович и швец и жнец...
Директор Байтерека сам лично следит за происходящем внутри и вокруг символа Астаны.
– Вы сказали, что основную категорию штата составляют гиды. Насколько эта профессия востребована сейчас?
– В нашем предприятии гидами работают только девушки. Не припомню, чтобы мужчины работали. Здесь важно обязательное знание английского, казахского, русского языков. Есть девушки, которые знают турецкий и китайский языки.
Заработная плата в пределах 80 000 тенге. Учитывая график работы – 2/2, это вполне оправдано. Очень много желающих работать гидом. К нам приходит много выпускников факультета иностранных языков. Самому старшему гиду под 40 лет.
В кафе Байтерека цены не "кусаются"
– С каким количеством людей ежедневно приходится сталкиваться вашим работникам?
– Байтерек посещают ежедневно от тысячи и более гостей. Лифты не успевают перевозить людей. Накопление наверху, на шаре, составляет больше 100–150 человек, это небезопасно. Все стремятся к оттиску ладони Президента – Алакану. Это рискованно. Мы стараемся, чтобы народ там не накапливался.
Ежегодно Байтерек посещают около 500 тысяч человек.
16 июня мы закрылись на подготовку к Дню города. Помыли шар, отремонтировали вентиляционную систему. Немного провели текущий ремонт, навели марафет.
– Спасибо вам за интересную и содержательную беседу!
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