Вся Вселенная со мной!

– Когда-то я стремился в столицы, искал возможности в центре, – говорит Стас. – А центр – он здесь, рядом со мной.

Режиссер поправляет темные очки, находит руками стул, усаживается. Он только что с репетиции своего Инклюзивного театра – коллектива, где играют особенные артисты. В начале лета труппа выдала премьерный показ и сейчас прис­тупает к новому проекту. А еще сегодня репетиция в Театре эстрады – другом детище Станислава Циха. Готовятся и очередные выпуски на YouTube-канале, идет работа над новогодней концертной программой, планируются гастроли. Встречи, звонки, кастинги, репетиции…

Больше года назад «Казправда» рассказывала о режиссере, потерявшем зрение на пике карьеры («Увидят и услышат», 10 ноября 2022 года). О его заряженнос­ти, возвращении в работу, планах, идеях. Сегодня Станислав сам удивляется: сделано в десятки раз больше того, что задумывалось! Многие начинания, которые казались пустяковыми, за год выросли в профессиональные проекты.

Видеоблог под названием «Праздник круглый год», за который он брался в виде хобби, поднялся до полноценной программы, где уже вышло более сорока выпусков. Задействован постоянный оператор, выставляется свет, делается монтаж, картинка. Или поездки, смена городов: Стас думал, что время, когда перед ним были открыты все дороги, теперь в прошлом и дальше Усть-Каменогорска – ни шагу. Ну какие путешествия, когда на глазах – темные очки и в руках – трость для слепых? И по-прежнему режиссер уверен, что судьба на его примере жестко напомнила об известной истине: «Где родился, там и пригодился». Но связи, наработанные когда-то в Астане и Москве, сами вдруг стали оживать. И, как в новогодних фильмах Бекмамбетова, запустили бумеранг добра через всю страну. Театральным коллективам Циха стали поступать предложения, они начали работать с большими крупными фестивалями.

– Сейчас у нас такие проекты, что им тес­новато в Усть-Каменогорске, – улыбается режиссер. – Есть известное сравнение: до и после. Если сравнить то, как я жил раньше и как сейчас – это несопос­тавимо. Что-то произошло, и не только лично со мной. Все движется быстро, всего много. Помните, группа «Тату» пела: «Нас не догонят»? События идут так плотно, что я спрашиваю себя, хватит ли сил? И сам себе отвечаю: хватит, вся Вселенная со мной!

Офис режиссера – маленькая комната, в которой вмещаются два рабочих стола – для Стаса и его помощницы. Плюс пара стульев для посетителей. Даже не верится, что здесь рождаются замыслы, покоряющие сердца сотен и тысяч зрителей. Сценарную «кухню» устькаменогорец, разумеется, не раскрывает, она у каждого своя. Внутренним зрением он рисует картинку, которая должна быть на сцене. И дальше расписывает, точнее, диктует детали для постановщика, хореографа, звукорежиссера, оформителя, работника сцены. Прописывается каждая мелочь – вплоть до поворота светового прибора, нюансов фонограммы, движения занавеса.

– Когда в руках такой сценарий, только слепой не сможет по нему что-то сделать, – иронизирует Стас. – Да, мне не хватает визуальной картинки, в этом сложность. Но она единственная, других нет. Рядом команда, мне есть на кого опереться, есть уверенность, что правильно увидят, подскажут, помогут построить выступление как надо. Есть партнеры, которые работают в обоих театральных проектах – делают видеоконтент, костюмы шьют, фонограмму пишут. Педагоги занимаются вокалом, хореографией. Это все те люди, которые когда-то со мной работали. Я знаю, что если предложу десятый, сотый проект, они будут со мной.

В творческих коллективах Циха есть правило: все их проекты – это про серд­це и про душу. Ни капли казенщины и формализма. Зритель должен отдохнуть душой. Одно из самых трогательных начинаний – Инклюзивный театр. Идея возникла спонтанно во время встречи в специализированной библиотеке. Кто-то задал вопрос: есть ли возможность сделать творческий проект с незрячими и слабовидящими? Стасу словно кто-то сверху шепнул: давайте, говорит, театр создадим. Хотя прежде даже мысли такой не было. Сказал и ни минуты не пожалел. Постепенно сложилась концепция, в актерский коллектив вошли активисты общества слепых. Минувшей весной особенные артисты начали занятия, в июне выдали премьерный показ из этюдов и мини-постановки «Дом, который построил Джек». И сейчас здесь готовят настоящее большое театрализованное представление. Зал воспринял Инклюзивный театр на ура, теперь он – фишка Усть-Каменогорска. Режиссер планирует привлечь в актерский состав еще талантливых людей из числа колясочников и с ДЦП.

Добрый красивый проект «Дети – детям» состоялся с Россотрудничеством. Казахская и русская театральные студии городской школы искусств «Жұлдыз» записали аудиопостановки для незрячих ребятишек. Получилось, как и задумывал Стас, музыкально, ярко, эмоционально. Два звуковых спектакля – сказка «Лиса и тетерев» на казахском языке и «Незнайка» на русском – уже выложены на портале агентства в открытом доступе. Они разошлись по библиотекам, обществам особенных людей, благотворительным фондам. Инклюзивный театр вместе с детскими студиями собрал незрячих детей, провел концерт с участием детей-инвалидов. Получился добрый праздник.

– Год назад я говорил себе и другим, что нельзя сидеть зажатым в скорлупе, надо раскрываться, – делится мыслями Стас. – Чем больше ты даришь хороших эмоций другим, тем шире круг твоих возможностей. Это закон бумеранга: добро обязательно к тебе же возвращается, я в это верю.

А не замахнуться ли нам…

В компьютере помощника режиссера за год скопился вагон и маленькая тележка цифровых папок с фото и видео концертов Станислава и его театров. Я листаю архив и чувствую, как улыбка сама расползается до ушей. Зрители на кадрах выглядят счастливыми, подпевают, пританцовывают.

Особо атмосферные фото в папке «Будем жить!» – так называется благотворительный фестиваль, который в этом году прошел в Усть-Каменогорске второй раз. Формат – стопроцентно народный. Можно прийти одному, с друзьями, всей семьей, в любом возрасте. Тебе предложат разные мастер-классы – что-то сделать своими руками, освоить танец, поиграть, посмотреть, послушать. В финале – концерт, в том числе с выступлениями особенных артистов. Зал и посмеется, и слезу смахнет, и подпоет в полный голос любимые песни. Многие в откликах в соцсетях отмечали, что не было «попсовости» и казенщины, когда ведущий заученно объявляет: «Сейчас такой-то номер». Царила атмосфера искренности.

Весной 2024 года режиссер планирует провести благотворительный праздник в третий раз. Партнеры Циха – два крупных республиканских фестиваля для людей с особенными потребностями: детский «Жұлдызай» и взрослый «Арман асулары».

– В Усть-Каменогорске никогда не было Театра эстрады, мы его создали, – говорит Стас. – Первое представление называлось «По волнам памяти». Сейчас мы готовим сразу три программы: к 8 Марта – проект «Главный концерт весны», представление «Взрослые и дети» и еще к Дню Победы. Мы повышаем планку, театр готовит не просто концертную программу, а полноценный спектакль.

А еще в планах – постановка мюзикла «Бременские музыканты», в следующем году 50 лет, как легендарный советский мультик вышел на экраны. Стас мечтает с помощью доброго сюжета и замечательной музыки отвлечь детей от гаджетов. Обязательно продолжатся выпуски видеоблога «Праздник круглый год» – о самом интересном, прекрасном и познавательном в мире. Их подготовка отнимает много времени и энергии, но эти выпуски ждут, аудитория растет, люди голосуют лайками за спокойный, невероятно доброжелательный формат.

– Где Вы находите в нашем провинциальном Усть-Каменогорске столько талантливых людей? – удивляюсь я.

Стас удивляется в ответ: где же еще искать одаренных и способных?! Во время кастинга стояла задача вытащить тех, кто, возможно, в караоке поет или в ванной под душем и ощущает себя звез­дой. Таких, уверяет он, очень много. Голосистых, харизматичных, пластичных. Сейчас с этими творческими коллективами планируются гастроли не только по Восточному Казахстану, но и в столице, в соседних регионах России.

– Сцена творит чудеса, – заключает режиссер. – Я в Астане выступал с песней «Белеет мой парус такой одинокий», которую исполнял Андрей Миронов. Кос­тюм, фуражка, усы – все как положено. И перед самым выходом произнес: «Анд­рей, помоги!». Что там происходило во время номера – не помню, включился, когда зал взорвался. В этом и кроется магия актерского искусства, когда ты отдаешь энергию зрителю, и она возвращается назад стократ.