Второе за сутки ДТП с тремя погибшими произошло в Казахстане

3 человека погибли в ДТП в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Актюбинской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля на автодороге Самара – Шымкент, недалеко от поселка Жазык Хромтауского района.

На трассе столкнулись автомашины «ВАЗ-2110» и Toyota. В результате ДТП трое пассажиров ВАЗ погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу.

Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Туркестанской области погибли 3 человека.