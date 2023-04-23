3 человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Туркестанской области
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В Туркестанской области проводится расследование по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
ДТП произошло в Отырарском районе области. На трассе Тортколь – Шаульдер – Туркестан – Кентау столкнулись автомобиль Nexia и грузовик.
В результате аварии водитель Nexia и 2 его пассажирки погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка этого авто с травмами доставлена в районную больницу.
Факт зарегистрирован по уголовной статье «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.
Стражи порядка призывают водителей соблюдать ПДД.