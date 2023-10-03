Вторую вакцину от малярии одобрила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к использованию новую вакцину от малярии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

Фото: Reuters

Это вторая в истории вакцина от малярии, которую поддержала ВОЗ. Первая была разработана компанией GSK и допущена к широкому применению 2 года назад.

Новая вакцина называется R21. Она была создана Оксфордским университетом, и ее ключевое отличие от предыдущей – RTS,S – возможность недорогого производства в крупных масштабах.

В ВОЗ заявили, что эффективность двух вакцин очень схожа, и нет никаких оснований считать, что в этом отношении одна из них лучше другой.

Но предыдущей вакцины RTS,S на данный момент в мире только 18 млн доз, тогда как новой вакцины скоро будет создано намного больше.

Малярия убивает сотни тысяч человек в год – в основном младенцев и маленьких детей. У ученых ушло больше столетия для разработки эффективных вакцин против этого заболевания.

Малярия вызывается паразитическими микроорганизмами, которые, попадая в организм человека через укус комара, разрушают кровяные клетки. Строение этих микроорганизмов намного сложнее вируса, и оно позволяет им скрываться от иммунной системы, постоянно меняя форму внутри человеческого тела.

Это затрудняет естественное формирование иммунитета путем заражения малярией и разработку вакцины против нее.

До недавнего времени для борьбы с малярией использовались фармацевтические средства, убивающие паразитов, антимоскитные сетки, предохраняющие от укусов переносящих болезнь комаров, и инсектициды.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, приветствовал появление второй одобренной ВОЗ вакцины от малярии.

«Раньше я мечтал о том дне, когда у нас появится безопасная и эффективная вакцина против малярии, а теперь у нас их 2», – сказал он.

В ВОЗ заявили, что новая вакцина R21 станет «жизненно важным дополнительным инструментом» для борьбы с болезнью.

Каждая доза стоит 2-4 доллара США, и на человека требуется 4 дозы. Это примерно половина цены RTS,S.

В обеих вакцинах используются схожие технологии, и они нацелены на одну и ту же стадию жизненного цикла малярийного паразита. Однако новую вакцину легче производить, поскольку она требует меньших доз и использует более простой адъювант (химическое вещество, входящее в состав вакцины, которое приводит в действие иммунную систему).