Фото: instagram.com/astana_typical
Происшествия
Выбил зубы и бил головой об асфальт 9-летнего обидчика своего сына житель Косшы

В пригороде Нур-Султана мужчина жестоко избил мальчика. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Типичная Астана", передает Kazpravda.kz.

"В Косшы произошла ужасная трагедия! Два девятилетних мальчика повздорили на детской площадке, после чего отец одного из них решил заступиться за ребенка и жестоко избил обидчика сына. 40-летний изверг принялся бить кулаками ребенка, а затем схватил его и начал бить головой об асфальт, в результате чего у ребенка множественные ушибы, выбиты зубы, сильное кровотечение из челюсти и огромные синяки под глазами. В настоящий момент виновник по-прежнему не арестован. МВД, срочно принимайте меры!" - говорится в публикации.

Акмолинские полицейские сообщили о начале расследования инцидента.

"30 мая в дежурную часть Отдела полиции Косшы поступило заявление 39-летней жительницы Косшы о принятии мер в отношении 40-летнего жителя Косшы, который нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну 2012 г.р. Установлено, что между детьми, игравшими на детской площадке, произошла ссора, в результате чего один из мальчиков обратился к своему отцу, 40-летнему жителю Косшы. Мужчина ударил кулаком в область лица несовершеннолетнему сыну заявительницы, после чего мальчик сообщил о случившемся родителям. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Ведется досудебное расследование по ст. 107 ч.2 п.8 УК РК
"Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

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