Выбираем маршрут для отдыха

Первый Международный слет туристских информационных центров прошел в Шымкенте.

Инициатива его проведения исходит от центра Visit Shymkent управления туризма и внешних связей шымкентского городского акимата. Здесь решили на одной площадке собрать тех, кто помогает потенциальным туристам и отпускникам выбрать маршрут отдыха, в первую очередь обратив внимание на то, что в Центральной Азии есть масса объектов, достойных посещения, и совсем не обязательно ехать к ним за тридевять земель.

В Шымкент приехали представители Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. Нашу страну на слете представляли специалисты НК «Kazakh tourism», «Тараз-туризм», Visit Aqmola, Zhetysu Travel, Turkistan Tourism Center, Visit Nur-Sultan, визит-центра Восточно-Казахстанской области.

– Шымкент – туристический центр Южного Казахстана, – подчеркнул руководитель цент­ра Visit Shymkent Ерлан Умаров. – Рядом с нашим городом находятся Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник, Сайрам-Угамский национальный природный парк, живописные зоны отдыха и сакральный Туркестан. Поэтому можно точно сказать, что путешествие по историческому сакральному маршруту начинается с Шымкента. Стоит отметить, что мавзолей родителей Ходжи Ахмета Яссауи находится в жилом массиве Сайрам Шымкента. В развитии туризма мы исходим из того, что каждый турист – потенциальный инвестор для города, а каждый инвестор – турист. И каждый житель города – агент по привлечению туристов.

Шымкент входит в тройку лидеров по посещаемости туристами по итогам первого квартала текущего года. Ерлан Умаров считает, что особая роль в продвижении туристского потенциала страны на международном рынке отводится туристским информационным центрам. В их компетенции также развитие туристского имиджа региона, маркетинговое продвижение, разработка и презентация новых маршрутов, консультирование жителей и гостей города.

Первый Международный слет туристских информационных центров позволил выработать общую концепцию, расширить сотрудничество международных и региональных туристских информационных организаций, а также внести свой вклад в развитие внутреннего и въездного постпандемического туризма. Все это будет способствовать увеличению туристского потока по марш­руту древнего Великого шелкового пути.

Слет стал хорошей деловой площадкой для налаживания контактов и выстраи­вания партнерских отношений между странами и регионами. К примеру, туристский информационный центр Visit Shymkent подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с регио­нами Узбекистана, Таджикистана и еще пятью туристскими организациями.