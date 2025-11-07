фото из архива Палады Дашаевой

Для педагога, чеченки по национальности, свободно говорящей на казахском с детства, язык страны стал частью внутреннего мира. Именно поэтому ей нравится учить и вдохновлять детей, передавать школьникам села Красная Поляна Сандыктауского района не только знания, но и искренний интерес к государственному языку. И выбор этот во многом определен и местом ее рождения, и окружением.

Родилась и выросла наша герои­ня в небольшом селе Славинка Атбасарского района. Этого селения на карте региона уже давно нет. Но оно теплыми, душевными воспоминаниями живет в памяти его жителей да на старых черно-белых фотографиях.

– Славинка была небольшой, но по-настоящему дружной деревушкой, где все жители хорошо знали друг друга, а жизнь в селе текла спокойно и размеренно. Проживали там в основном казахские семьи – добрые, открытые и гостеприимные. Так что мое детство прошло в тесном и доброжелательном окружении моих казахских сверстников. Когда пришла пора идти в школу, я свободно изъяснялась на разговорном казахском. Хорошо говорили на казахском шесть моих сестер и наша мама, – рассказывает Палада Беккаевна.

Еще со школьной скамьи старательная школьница твердо знала, что будет учителем. Мечтала стать студенткой педагогического инс­титута. Но, как это часто бывает, жизнь внесла свои коррективы: семейные обстоятельства не позволили сразу осуществить эту мечту. В 1983 году Палада выходит замуж и переезжает в село Красная Поляна соседнего Сандыктауского района. С мужем вырастили и воспитали четверых детей. Все они уже взрос­лые, нашли себя в жизни. А для родителей нет большего счастья, чем видеть, как выросшие дети устроены, уверенно стоят на ногах.

Бесконечные семейные хлопоты ни на йоту не уменьшили ее желания учить детей. Владея казахским, ощущая потребность делиться этими знаниями, она чувствовала, что может быть полезна сельской школе, поэтому поступила на заочное отделение Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина.

– Правда, поначалу, когда только приступила к работе, мне было нелегко, ведь казахский я знала пусть и на хорошем, но разговорном уровне, в школе изучала немецкий. Поэтому училась вместе со своими учениками, осваивая грамматику и орфографию, – вспоминает Палада Беккаевна.

В 2012 году коллеги поздравили ее с окончанием колледжа по специальности «учитель казахского языка и литературы в классах с русским языком обучения».

На сегодня ее педагогический стаж составляет более 16 лет. На каждом уроке учитель старается не только обучать детей грамматике и правилам – для нее важно зажечь в ребятах искру любви к языку, пробудить интерес к богатству казахской культуры, к истории, традициям народа. Уроки литературы для школьников – путешествие в мир казахского слова, где наряду с учебными текстами звучат строки великих поэтов, пословицы, живые диалоги о жизни, формирующие у школьников интерес к культуре страны.

– Стараюсь, чтобы ребята не просто заучивали слова, умели читать и переводить, а чувствовали, что наши уроки – не просто предмет в расписании. К счастью, мои ученики это улавливают. Они хорошо понимают: знание казахского языка – это не только часть школьного образования, а путь к успешному будущему в своей стране. Говорить свободно на государственном языке в многонациональном обществе – это признак зрелости личности, – отмечает педагог.

Палада Дашаева рассказывает ребятам о том, как знание государственного языка пригодилось ей самой в жизни. С детства он стал для нее естественной частью общения, а позже помог обрести свое настоящее призвание, реализоваться как педагогу.

Ее пример учеников вдохновляет. Школьники, неплохо владеющие языком, активно участвуют в различных конкурсах – «Абай оқулары», «Махамбет оқулары» и других. К примеру, в этом году Хавра Мадарбиева заняла второе место на районном этапе конкурса «Абай оқулары», а Элиза Успанова – призер конкурса «Жарқын болашақ».

За годы педагогической деятельности Палада Беккаевна неоднократно удостаивалась благодарственных писем и почетных грамот районного и областного уровней. А ко Дню учителя ее труд был отмечен особенно – ей вручили бесплатную путевку в один из санаториев Бурабая. Этот подарок стал для нее неожиданным, но очень теплым и значимым признанием ее труда.

Палада Дашаева признается: оглядываясь сегодня назад, она с большой благодарностью вспоминает родное село, его простых и добрых жителей. Признательна за уникальный языковой опыт, который помог ей реализовать свою мечту, за то, что с увереннос­тью может сказать: «Я – учитель казахского языка. И это мой путь!»