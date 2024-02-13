Выигрыши и выплаты

Как отметил на брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев, вопреки расхожему мнению, лотерея не является азартной игрой. Это объясняется принципиальными различиями норм законов «Об игорном бизнесе» и «О лотереях и лотерейной деятельности». Одно из важнейших различий – запрет оператору лотереи использовать средства призового фонда в каких-либо иных целях, кроме выплаты выигрышей победителям.

– Это очень важно понять, так как бытует мнение, что оператор лотереи, имея многомиллиард­ные обороты, большую часть оставляет себе. Это исключено и преследуется по закону вплоть до запрещения деятельности, – подчеркнул Мирас Тулебаев.

Сегодняшнее положение нацио­нальной лотереи характеризуется высоким уровнем доверия к ней со стороны граждан. По данным Министерства туризма и спорта, этот показатель сейчас равен 70%. С появлением единого оператора – компании «Сәтті Жұлдыз» – невостребованные выигрыши должны быть направлены в доход госбюджета. По словам вице-министра туризма и спорта, на сегодня сумма перечисленных в госбюджет невостребованных выигрышей составляет 130 млн тенге. Компания поддерживает отечественный спорт и фонд «Қазақстан халқына». За годы своей работы она выделила более 12 млрд тенге на развитие спорта и перечислила около 5 млрд тенге в фонд «Қазақстан халқына».

Казахстанцам сегодня доступны свыше 40 лотерейных продуктов. Из них наибольшие споры по сей день вызывают лотоклубы и лотоматики. Приостановка работы последних, произошедшая 30 января, вызвала много вопросов. Мирас Тулебаев пояс­нил, что данная мера связана с необходимостью исполнения рекомендаций министерства, предусматривавших переформатирование работы лотоматиков путем их концентрации в специальных лотомагазинах и зачистку рынка от нелегальных игровых автоматов.

Лучший способ отличить такие автоматы от лотоматиков – обратить внимание на их внешний вид. В отличие от лотерейных аппаратов, окрашенных в сине-желтый цвет и имеющих логотип Lotomatic, нелегальный игровой автомат не имеет никаких логотипов на корпусе и чаще всего окрашен в желто-зеленый цвет. Вместе с тем обнаружены и такие автоматы, которые практически полностью воспроизводили дизайн лотоматиков. В настоящее время министерство совместно с оператором лотереи ведет работу по изменению интерфейса лотерейных терминалов, чтобы избежать визуального сходства незаконных игровых автоматов с лотоматиками.

– После завершения указанных работ деятельность легальных лотерейных терминалов, подчеркиваю, возможно, будет возобновлена, – сказал Мирас Тулебаев.

Также на брифинге были рассмотрены вопросы реализации программы «Национальный фонд – детям». На сегодняшний день участниками программы являются 6 919 131 ребенок. Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов. По словам управляю­щего директора АО «ЕНПФ» Мурата Шарипова, необходимо понимать, что это только первые начисления. Ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста Нацфонда и получения инвестиционного дохода.

– Начисленные средства будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда и приносить детям – участникам программы дополнительный инвестиционный доход до дос­тижения ими 18 лет, – отметил Мурат Шарипов.

По данным АО «ЕНПФ», за первые пять дней работы прог­раммы «Национальный фонд – детям» уже поступило более 30 заявок на выплаты целевых накоплений для улучшения жилищных условий и оплаты образования, и по ним уже произведены выплаты.

– Программа нацелена на исполнение главной миссии Нацфонда – сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений. Полученные средства станут подспорьем для выхода во взрослую жизнь подрастающего поколения, – резюмировал Мурат Шарипов.