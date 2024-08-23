Вынесен приговор по делу об избиении водителя «скорой» в Караганде

В суде района Әлихан Бөкейхан г.Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении Нурболата Дакебаева, избившего водителя скорой помощи. Дело было резонансным в стране, депутаты требовали открытый суд над нарушителем, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Jogargy_sot

По сообщению Верховного суда, 27 января примерно в 00:05 часов Д., вынося мусор, увидел автомобиль скорой медицинской помощи у подъезда дома, который преграждал ему путь к мусорным бакам. Он обматерил водителя, и толкнув авто, прошел к мусорным бакам.

Возвращаясь обратно, он продолжил выражаться нецензурной бранью в отношении водителя, и в ходе разговора с ним избил его.

Водитель получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа, гематомы век, кровоизлияние левого глаза, ушибы.

Прокурор и представитель потерпевшего просили назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, взыскать материальный ущерб в сумме 12 160 тенге и моральный вред в сумме 5 млн тенге.

Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, а также частично удовлетворить гражданский иск.

Суд учел чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал совершение уголовного правонарушения в отношении лица, выполнявшего свой профессиональный долг.

Приговором суда обвиняемый получил 2 года лишения свободы.

«Исковые требования удовлетворены частично, взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге, материальный ущерб, связанный с лечением потерпевшего, в размере 12 160 тенге, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 700 тыс. тенге», - говорится в сообщении Верховного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, что после нападения на водителя, Нурболат Дакебаев был объявлен в розыск, его обнаружили 1 февраля в одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от Караганды. Избиение водителя скорой помощи вызвало резонанс в обществе. Депутаты потребовали провести открытый суд над ним, назначить жесткое наказание и информировать население через средства массовой информации о его ходе и итогах суда. Оглашение приговора проходило в прямом эфире.